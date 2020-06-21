مستشفيات الأقصر تقهر كورونا.. شفاء 1028 حالة و11 عملية ولادة لمصابات بالفيروس

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت مستشفيات الحجر والعزل الصحى بمحافظة الأقصر فى ملحمة مميزة لعلاج عدد كبير من مصابى كورونا، حيث تضم المحافظة مستشفى إسنا التخصصى، ومستشفى الأقصر العام للعزل، والمدينة الشبابية بالطود للعزل، ومستشفى العديسات للعزل، ومؤخراً مستشفى الحميات التى تكشف وتفحص الحالات وتنطلق فى متابعة وعلاج حالات العزل المنزلى، والتى نجحت حتى الآن فى دعم خروج وشفاء 1028 حالة فى المستشفيات الخمسة حتى الآن.

وتقول الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب الأقصر، أكبر عدد شفاء لمصابى كورونا بين مستشفيات العزل حتى الآن، حيث وصلت أعداد المتعافين حتى الآن لأكثر من 695 متعافيا، كما نجحت فى إجراء 11 عملية ولادة قيصرية بجانب جلسات الغسيل الكلوى المتكررة للمصابين بالفيروس داخل المستشفى، حيث نجحت فرق العزل الطبى وفريق التمريض بالمستشفى حتى الآن فى دعم علاج وشفاء أكثر من 695 حالة حتى الآن بنجاح كبير للفرق الطبية بالمستشفى، حيث يقدم الجميع أفضل ما لديهم لخدمة المصابين على مدار الـ24 ساعة دون كلل أو تقصير مع أحد.



جانب من شفاء الحالات بمحافظة الأقصر

أما مستشفى الأقصر العام والتى أعلنت فقد تقرر أن يتم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سرير عناية مركزة، وبعد تشغيل مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، وحتى الآن، تم خروج 65 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.



خروج الحالات يومياً من مستشفيات الأقصر

أما فى مستشفى العديسات للعزل الصحى فقد احتفلت على مدار الأيام الماضية وحتى الآن، بخروج 41 حالة شفاء من كورونا وخروجهم إلى منازلهم بأتم صحتهم، وذلك بعد قرار صحة الأقصر بتشغيل مستشفى العديسات لإستقبال الحالات التى تحتاج للرعاية المركزة، وتم خروج الحالات المتعفية من كورونا من المستشفى.

أما المدينة الشبابية بالطود فقد نجحت منذ 19 أبريل الماضى وحتى الآن فى خدمة علاج وشفاء أكثر من 180 حالة من فيروس كورونا، حيث أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، فى 19 أبريل الماضى عن خروج أول حالتين بعد تعافيهما وشفائهما من كورونا وسط أجواء مبهجة بين الفريق الطبى والتمريض المتواجدين لخدمة المصابين والحالات التى تحولت نتائجها لسلبية داخل المدينة الشبابية، وذلك فى أول خطوات النجاح بموقع عزل المصابين الذين تحولت نتائجهم من إيجابية لسلبية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمحافظة الأقصر بمقر المدينة الشبابية الدولية بمدينة الطود، وتوالت بعدها النجاحات بخروج الحالات لتصل لـ162 حالة شفاء.



فرحة فريق مستشفى اسنا بخروج المصابين

أما مستشفى الحميات فقد أعلن الدكتور محمد الرملى مدير المستشفى، عن تعافى 47 حالة عزل منزلى حتى الآن، وذلك بعد تحول نتائجهم من إيجابى إلى سلبي مع المتابعة من خلال المستشفى، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة لمديرية الصحة بالأقصر لتطور حالات الشفاء والتعافى من فيروس كورونا، وبناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل الوزارة بالأقصر، وذلك بعد تطبيق نظام العزل الجديد، حيث تخضع بعض الحالات للعلاج بمستشفى الحميات حالياً.



مستشفى الأقصر العام خلال خروج الحالات