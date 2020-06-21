مستشار وزيرة الصحة: 86% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إنه وسام على صدر أى طبيب أنت يقدم الخدمة للمرضى، وهو واجب إنسانى وقومى، مشيرا إلى أنه حاليا يتعافى من فيروس كورونا ويتبقى له نحو أسبوع للتعافى الكامل من الفيروس.
وتابع وديع، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، والذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن نسبة 86% من الوفيات بفيروس كورونا تكون مصاحبة لأمراض مزمنة، مشيرا إلى أن مبادرة 100 مليون صحة ساعدت أصحاب الأمراض المزمنة، حيث يتم صرف العلاج لهم من خلال عدد من المستشفيات، بالإضافة إلى وجود الخدمة المتنقلة التى تصل إليهم.
وواصل وديع أن هناك 24 مستشفى من مستشفيات العزل يتواجد بها نحو 123 مصابا على أجهزة التنفس الصناعى من أصل 526 جهازا.
مستشار وزيرة الصحة: 86% من وفيات كورونا لأصحاب الأمراض المزمنةالأحد، 21 يونيو 2020 09:04 م
الدكتور شريف وديع
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قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إنه وسام على صدر أى طبيب أنت يقدم الخدمة للمرضى، وهو واجب إنسانى وقومى، مشيرا إلى أنه حاليا يتعافى من فيروس كورونا ويتبقى له نحو أسبوع للتعافى الكامل من الفيروس.
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