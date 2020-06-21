مراكز الوقاية الأمريكية: 560 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وتشمل إحصائية المراكز الأمريكية التى تم نشرها اليوم الأحد، الفترة حتى مساء يوم السبت 20 يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات CDC قد تكون مختلفة عن المعطيات التى تنشرها كل ولاية أمريكية على حدة كما تختلف عن معطيات جامعة جونز هوبكينز والمواقع المتابعة لإحصاءات كورونا.