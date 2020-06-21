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مراكز الوقاية الأمريكية: 560 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 09:41 م
مراكز الوقاية الأمريكية: 560 وفاة جديدة بفيروس كورونا فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت مراكز الوقاية ومنع انتشار الأمراض (CDC) فى الولايات المتحدة 560 وفاة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 32411 إصابة خلال اليوم الأخير.

وحسب بيانات المراكز فإن إجمالى عدد المصابين بكورونا فى الولايات المتحدة بلغ مليونين و248 ألفا و29 شخصا، وإجمالى عدد الوفيات 119 ألفا و615 شخصا.

وتشمل إحصائية المراكز الأمريكية التى تم نشرها اليوم الأحد، الفترة حتى مساء يوم السبت 20 يونيو.

وتجدر الإشارة إلى أن بيانات CDC قد تكون مختلفة عن المعطيات التى تنشرها كل ولاية أمريكية على حدة كما تختلف عن معطيات جامعة جونز هوبكينز والمواقع المتابعة لإحصاءات كورونا.

ولا تزال الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، وذلك وفق "روسيا اليوم". 

 

 

 


كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

الولايات المتحدة

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