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محافظ الوادي الجديد يخصص سيارة لنقل طلاب المحافظة المقيدين بجامعة أسيوط أثناء الامتحانات

الأحد، 21 يونيو 2020 04:45 م
محافظ الوادي الجديد يخصص سيارة لنقل طلاب المحافظة المقيدين بجامعة أسيوط أثناء الامتحانات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، على رغبة طلاب محافظة الوادي الجديد، من المقيدين بجامعة أسيوط، على تخصيص وسيلة مواصلات لنقلهم يومياَ (ذهابا وعودة) خلال فترة الامتحانات.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي، توفير وسيلة مواصلات لنقل الطلاب اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ وحتى نهاية الشهر، وذلك تيسيرًا عليهم وحرصًا على سلامتهم، مع تقديم الطالب ما يفيد قيده بالجامعة وجدول الامتحانات لتحديد موعد التحرك، كما جرى تخصيص رقم هاتف محمول للتواصل والاستفسار:٠١٠١٤٨١٤٨٢٥

كما بحث الزملوط، آخر مستجدات ملف التقنين، حيث وجه بسرعة إنهاء التعاقد للحالات التي استوفت إجراءاتها، وتنفيذ حملات إزالة موثقة لكافة تعديات واضعي اليد المتقاعسين عن سداد حق الدولة.

 

 


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