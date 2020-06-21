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محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان الثانوية ويوجه بتوفير الراحة للطلاب

الأحد، 21 يونيو 2020 10:34 ص
محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان الثانوية ويوجه بتوفير الراحة للطلاب محافظ الوادى الجديد يتفقد لجان الامتحانات
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، مقار لجان الثانوية العامة بمينة الخارجة، يرافقه قيادات تنفيذية وأمنية لمتابعة تنفيذ لإجراءات الخاصة بتأمين الامتحانات طبيا وأمنيا حيث تابع المحافظ إجراءات الوقاية وتجهيز الطلاب قبل دخول اللجان، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والحفاظ على التباعد بين الطلاب داخل اللجان

ويؤدى 1841 طالبا وطالبة بمحافظة الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، فى 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، اليوم الأول من انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

من جانبه شدد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، على منع أى تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تجهيز وتعقيم وتطهير ١٢ لجنة لاستقبال ١٨٤١ طالًبا وطالبة، وتجهيز اللجنة لتقليل الكثافة باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو ١٤ طالبًا أو طالبة.

وطالب المحافظ، بضرورة توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبى عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطى بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات فى حال تعطل السيارة الأساسية.

وأكد صلاح ميرغنى مدى قطاع التعليم بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون الثانوية العامة صباح اليوم ، حيث تم التأكد من الإجراءات الاحترازية وجاهزية بوابات التعقيم.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

 

 

 


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