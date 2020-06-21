محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بعمل جولات ميدانية لحل مشاكل المواطنين فورا

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوي المواطنين وضرورة التواصل المباشر معهم والاحساس بنبض الشارع من خلال مغادرة المكاتب وتكثيف الجولات الميدانية حتى يتم الوقوف على مشاكل وشكاوى المواطنين ومن ثم إيجاد حل جذري لها

كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل وسائل تلقي الشكاوى سواء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحياء أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أرقام الواتس اب المخصصة لتلقي الشكاوي او عن طريق غرف عمليات الأحياء التي تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وفي السياق تلقت أحياء العاصمة عدة شكاوي وتم التفاعل الفوري وازالة اسباب الشكاوي تنفيذا لتعليمات المحافظ على النحو التالي :

1- حي المعادي: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه امام مدرسة ابو عبيد، تم على الفور التوجه للعنوان المذكور وإصلاح الكسر واعادة الشارع لأصله بالتنسيق مع شركة المياه.

2- حي الزيتون: وردت للحي عدة شكاوي عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالحي ،حيث تضرر سكان شارع الجندي من وجود قطعة ارض فضاء تم استغلالها لتربية المواشي والأغنام وقد قامت ادارة البيئة باخلاء الارض وقام الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ، كما تضرر سكان شارع الاساطين من تراكم أكوام القمامة وتم التنسيق مع فرع هيئة النظافة وتم رفع المخلفات والقمامة والردش ، بينما تلقت الصفحة شكوى من سكان شارع ترعة الجبل الذين يتضررون من طفح بالصرف الصحي ، فتم التنسيق مع فرع شركة الصرف الصحي وتم الشفط والتطهير.

3- حي الشرابية :تلقت صفحة التواصل الاجتماعي شكوى بشأن تراكم القمامة بشارع رياض غالي ، تم التنسيق مع فرع هيئة النظافة وتم إزالة أسباب الشكوى ورفع تراكمات القمامة مع المتابعة المستمرة لعدم عودة القمامة والمخلفات مرة اخرى.

4- حي مصر الجديدة :تلقت صفحة الحي شكوى بشأن بناء مخالف دون ترخيص بالعقار رقم 8 شارع ابراهيم اللقاني ، تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

5- حي الوايلي: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن وجود طفح بالصرف الصحي أمام العقار رقم 39 شارع الشيخ قمر ، تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي وتم الإصلاح وإزالة أسباب الشكوى.

6- حي عين شمس : تلقى الحي استغاثات من المواطنين بشأن اشغالات الباعة الجائلين بعدة مناطق في نطاق الحي ، حيث يتضرر المواطنون من احتلال الباعة الجائلين لشوارع عبد الحليم محمود ، عزيز المصري ، ميدان الحلمية ، متحف المطرية ، سليم

تم شن حملة كبرى بقيادة السيد رئيس الحي والسيد قائد شرطة المرافق وتم رفع الاشغالات وفتح الشوارع وجاري المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات .

7- حي المرج : تلقى الحي بلاغا عن وجود عيادة تمارس نشاطها دون ترخيص بشارع مصطفى حافظ عزبة النخل الغربية ، تم الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمنطقة المرج الطبية.

8- حي روض الفرج: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه بشارع شبرا ، تم التوجه للعنوان المذكور وإصلاح الكسر وإعادة الشئ لأصله.