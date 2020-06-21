اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بعمل جولات ميدانية لحل مشاكل المواطنين فورا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:22 م
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بعمل جولات ميدانية لحل مشاكل المواطنين فورا جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جميع رؤساء الأحياء بضرورة التفاعل الفوري مع شكاوي المواطنين وضرورة التواصل المباشر معهم والاحساس بنبض الشارع من خلال مغادرة المكاتب وتكثيف الجولات الميدانية حتى يتم الوقوف على مشاكل وشكاوى المواطنين ومن ثم إيجاد حل جذري لها 
 
كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل وسائل تلقي الشكاوى سواء عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاحياء أو عن طريق البريد الإلكتروني أو أرقام الواتس اب المخصصة لتلقي الشكاوي او عن طريق غرف عمليات الأحياء التي تستقبل شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 
 
وفي السياق تلقت أحياء العاصمة عدة شكاوي وتم التفاعل الفوري وازالة اسباب الشكاوي تنفيذا لتعليمات المحافظ على النحو التالي :
 
1- حي المعادي: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه امام مدرسة ابو عبيد، تم على الفور التوجه للعنوان المذكور وإصلاح الكسر واعادة الشارع لأصله بالتنسيق مع شركة المياه. 
 
2- حي الزيتون: وردت للحي عدة شكاوي عبر صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالحي ،حيث تضرر سكان شارع الجندي من وجود قطعة ارض فضاء تم استغلالها لتربية المواشي والأغنام وقد قامت ادارة البيئة باخلاء الارض وقام الحي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف ، كما تضرر سكان شارع الاساطين من تراكم أكوام القمامة وتم التنسيق مع فرع هيئة النظافة وتم رفع المخلفات والقمامة والردش ، بينما تلقت الصفحة شكوى من سكان شارع ترعة الجبل الذين يتضررون من طفح بالصرف الصحي ، فتم التنسيق مع فرع شركة الصرف الصحي وتم الشفط والتطهير. 
 
3- حي الشرابية :تلقت صفحة التواصل الاجتماعي شكوى بشأن تراكم القمامة بشارع رياض غالي ، تم التنسيق مع فرع هيئة النظافة وتم إزالة أسباب الشكوى ورفع تراكمات القمامة مع المتابعة المستمرة لعدم عودة القمامة والمخلفات مرة اخرى. 
 
4- حي مصر الجديدة :تلقت صفحة الحي شكوى بشأن بناء مخالف دون ترخيص بالعقار رقم 8 شارع ابراهيم اللقاني ، تم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف. 
 
5- حي الوايلي: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن وجود طفح بالصرف الصحي أمام العقار رقم 39 شارع الشيخ قمر ، تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي وتم الإصلاح وإزالة أسباب الشكوى. 
 
6- حي عين شمس : تلقى الحي استغاثات من المواطنين بشأن اشغالات الباعة الجائلين بعدة مناطق في نطاق الحي ، حيث يتضرر المواطنون من احتلال الباعة الجائلين لشوارع عبد الحليم محمود ، عزيز المصري ، ميدان الحلمية ، متحف المطرية ، سليم 
تم شن حملة كبرى بقيادة السيد رئيس الحي والسيد قائد شرطة المرافق وتم رفع الاشغالات وفتح الشوارع وجاري المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات . 
 
7- حي المرج : تلقى الحي بلاغا عن وجود عيادة تمارس نشاطها دون ترخيص بشارع مصطفى حافظ عزبة النخل الغربية ، تم الغلق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع ادارة العلاج الحر بمنطقة المرج الطبية. 
 
8- حي روض الفرج: تلقت غرفة العمليات بالحي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه بشارع شبرا ، تم التوجه للعنوان المذكور وإصلاح الكسر وإعادة الشئ لأصله. 
 


جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (1)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين 
 

جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (2)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين 
 
 
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (3)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين
 

جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (4)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (4)

جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (5)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (5)

جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (6)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (6)

جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (7)
جولات ميدانية لرؤساء الأحياء للتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين (7)

 

 


القاهرة

شكاوي المواطنين

أحياء القاهرة

اخبار القاهرة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بالعاصمة

الأحد، 21 يونيو 2020 10:35 ص

محافظ القاهرة يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد والقافلة الطبية بالمرج..صور

السبت، 20 يونيو 2020 03:29 م

محافظ القاهرة: الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم ب 310 لجنة للثانوية العامة

السبت، 20 يونيو 2020 11:00 ص

استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظة القاهرة يبدأ عمل كوبرى للمشاة بشارع الميرغنى

الجمعة، 19 يونيو 2020 10:30 ص

محافظ القاهرة يناشد أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم الانسياق وراء الشائعات

الخميس، 18 يونيو 2020 03:52 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة