اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتقد لجان امتحانات الثانوية العامة بحى الأسمرات

الأحد، 21 يونيو 2020 10:35 ص
محافظ القاهرة يتقد لجان امتحانات الثانوية العامة بحى الأسمرات محافظ القاهرة يتقد لجان امتحانات الثانوية بحى الأسمرات
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جولة ميدانية بحى الأسمرات بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة فى يومها الأول، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ونشر محمد كمال المستشار الإعلامي لمحافظ القاهرة، صورة لمحافظ القاهرة وخلفه كنيسة حى الأسمرات والتى ظهر فيها ضخامة البناء واهتمام الدولة بتوفير كافة الخدمات فى حى الأسمرات الذى تم انشاؤه لتوفير حياة كريمة لسكان المناطق العشوائية.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
 


 

امتحانات الثانوية العامة

الثانوية العامة 2020

امتحان اللغة العربية 2020

الثانوية العامة

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