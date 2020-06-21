محافظو الإسكندرية والفيوم وبورسعيد يتفقدون لجان امتحانات الثانوية العامة.. صور

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تفقد محافظو الإسكندرية وشمال سيناء وبورسعيد والفيوم والقليوبية وكفر الشيخ وسكرتير سوهاج عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكد محافظ الاسكندرية، حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن سلامة الطلاب ، مشيرا إلى أن الإجراءات تبدأ 8قبل دخولهم المدرسة من علامات ارشادات الوقوف بمسافات التباعد اللازمة وقياس درجة حرارتهم وتسليم أجهزة المحمول الخاصة بهم ، ثم المرور ببوابات التعقيم التى تحتوى على مواد مطهرة ومعقمة أقرتها وزارة الصحة والسكان ، ثم استلامهم لمستلزمات الحماية من الكمامات وغطاء الأحذية والجل المعقم والجوانتى .

وأشار المحافظ إلى أنه تم تجهيز أماكن لانتظار الطلاب قبل دخول اللجان والتأكيد على تعقيم اللجان يوميا وجاهزية دورات المياه، كما تم تحليل مياه الشرب وأخذ عينات لتحليلها ومراجعتها بشركة مياه الشرب لطمأنة الطلاب على جودة المياة ، كما تقوم شركة نهضة مصر للنظافة برفع كافة المخلفات والأتربة يوميا من أمام المدارس ، مؤكدا أنه سيقوم بالمرور على المدارس يوميا للاطمئنان على حسن سير الامتحانات ، وطمأن الجميع أنه فى حالة تعرض أى طالب للإصابة سيقوم بأداء الامتحانات فى الدور الثانى ويحصل على جميع الدرجات الفعلية ووجه المحافظ الشكر لرئاسة مجلس الوزراء ولوزير التربية والتعليم ووزارة الصحة.

وأشار يوسف الديب وكيل وزارة التربية و التعليم بالاسكندرية، إلى أن الطالب يمر بعدة مراحل بداية من المرور على بوابة التعقيم ،ثم قياس درجة الحرارة و فى حالة إزدياد الحرارة عن 37 يتم التعامل مع الطالب من خلال الطبيب المتواجد بكل لجنة، و فى تلك الحالة يحدد الطبيب ما اذا كان الطالب سيؤدى الامتحان بشكل طبيعى أو فى لجنة منفردة حسب حالتة الصحية ،أو عزلة بأحد مستشفيات العزل و فى تلك الحالة لا يضر الطالب و سيؤدى إمتحان المادة بالدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وشدد وكيل وزارة التربية و التعليم على عدم الانسياق وراء الشائعات على "الفيس بوك" مؤكدا على إستخدام مواد التعقيم وفق المعايير القياسية ، وسيتم إستخدام مادة تعقيم و ليس كلور ،ثم يتم توزيع كمامة و قفاز و جل تعقيم على كل طالب قبل دخول اللجنة.

وقد أصدر محافظ الاسكندرية تعليمات مشددة إلى يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 - 2020 والتى تنطلق فى 21 من يونيو الجاري، وذلك بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى لتوفير بيئة امتحانية آمنة لأبنائنا الطلاب.

وأكد الشريف، على ضرورة الإلتزام التام بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بشأن إلتزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا التى تمر بها البلاد، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان. مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى حرصا على حياة أبنائنا الطلاب و المعلمين.

وفى شمال سيناء أعلنت المحافظة فى بيان لها تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بعدد من مدارس ومعاهد مدينة العريش الازهرية، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات وتوفير كافة احتياجات الطلاب باللجان لتيسير آدائهم الامتحانات.

وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بزيارة لجان الثانوية العامة فى مدارس الألفى الثانوية بنات وبسمه سعيد الإعدادية بنات، ومعهد ال بدوى الأزهرى بحى العبور بالعريش.

وأكد المحافظ على انتظام سير الامتحانات، وأن الامتحانات فى متناول الجميع وفى مستوى الطالب العادى ، وأن الأسئلة من المناهج الدراسية التى تم تدريسها قبيل توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا، ما يبشر بالخير فى تحقيق نتائج طيبة .

وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم تطهير وتعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وتوقيع الكشف الطبى على الطلاب وتوزيع الكمامات الطبية على الطلاب والمراقبين قبل دخول اللجان، بجانب تواجد طبيب وزائرة طبية فى المدارس والمعاهد الازهرية التى بها لجان للثانوية العامة والأزهرية ، وتواجد سيارة إسعاف فى محيط اللجان.

كما تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم إمتحانات الثانوية العامة وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات وتوفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أى معوقات والتى بدأت اليوم فى جميع اللجان على مستوى المحافظة حيث يؤدى 42343 طالب وطالبة الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية موزعة على 112 لجنة.

رافقه خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور جمال حجاج مدير التامين الصحى بالقليوبية والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها ومدير الإدارة التعليمية بمدينة بنها.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة الشيماء الثانوية للبنات ومدرسة الثانوية بنات ومدرسة السادات الثانوية المشتركة بقرية شبلنجة بمدينة بنها وأطمأن على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الاحذية والوجه والقفزات.

ثم تابع المحافظ من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم انتظام اللجان مع الدكتوررضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الثانوى وبدء توزيع اوراق الاسئلة والاجابة على الطلبة مؤكدا أن بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة بالقليوبية تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب مع التأكيد على أن الطالب الذى تزيد درجة حرارته عن 38 يؤجل امتحانه للدور الثانى بنفس امتيازات أداء الامتحان فى الدور الأول ، لافتا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب ، موضحا متابعته المستمرة فى هذا الشأن .

واطمأن المحافظ – خلال الجولة - على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود 112 طبيب أو زائر صحى على مستوى المحافظة للإشراف على اللجان كما تم توفير 12 سيارة اسعاف ،ومشددا على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدى لأى محاولات للغش فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقى أى شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.

وتابع الهجان سير الإجراءات التى اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع قوات الأمن المسئولة، بدءا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من توزيعها على اللجان الفرعية،مشيدا بالجهود المتميزة التى تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان الحيادية والشفافية.

وأشار إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفورى مع أية شكوى، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان والحيادية للطلاب.

وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الامن تقوم بمجهودات كبيرة فى توزيع وتسليم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية،وضمان وصولها فى مواعيدها المحددة فى سرية وأمان بالتعاون والتنسيق بين جهات متعددة، حتى تصل الورقة للطالب فى لجنته.

وتفقد محافظ القليوبية يرافقه الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة بالقليوبية والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية وعلى عبد الستار رئيس مدينة بنها سير العمل عاطف سلامة رئيس اللجنة الثلاثية بغرفة العمليات امتحانات الثانوية العامة .

واجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اتصالا مع الكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم عبر الفيديو كونفرانس وطمأن خلالها المحافظ نائب الوزير على سير الإمتحانات بالقليوبية وانها تسير بهدوء دون تلقى اى شكاوى من الطلاب واشاد المحافظ ونائب الوزير باداء مديرية التربية والتعليم خلال فترة الإستعداد للإمتحانات وبدايتها واشادا بطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم على مجهوداته الواضحة فى العملية التعليمية والإمتحانات .

وخلال المحادثة أكد المحافظ لنائب الوزير انه يتابع بنفسه مع طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحى بالقليوبية حالة أحد الطلاب بإحدى لجان ادارة غرب شبرا الخيمة بعد قياس درجة حرارته وتبين ارتفاعها وطلب الإسعاف للطالب ونقله الى المستشفى.

كما تم نقل طالبتين إلى المستشفى باحدى لجان مدرسة بنها الثانوية بنات بعد اصابتهما بالإغماء وتم طلب الإسعاف للطالبتين.

فيما اشار عاطف سلامة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية انه تم اخطار غرفة عمليات الوزارة وغرفة عمليات مجلس الوزراء والصحة .

وقال عجلان انه تم التنسيق مع التأمين الصحى بجنوب القليوبية من خلال رئيس اللجنة الثلاثية عاطف سلامة لتوفير زائرة صحية بلجنة مدرسة شبرا الخيمة الثانوية بنات .

كما تم التنسيق مع الإنتاج الحربى لإصلاح أى أعطال ببوابات التعقيم الخاصة بدخول اللجان بشكل فورى وتوفير الماسكات والجوانتيات وواقيات القدم الخاصة بالطلاب .

واضاف عجلان انه تم انتداب 15 ملاحظا بلجنتن فى إدارة الخانكة التعليمية وانتداب ملاحظين بشكل فورى من ادارة شبين القناطر .

وشهدت لجان الثانوية العامة التى تفقدها اللواء عبد الحميد الهجان تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على كافة الشخصيات من المتعاملين مع لجان الثانوية العامة .

و قامت الفرق الطبية المشكلة بداخل اللجان بقياس درجة حرارة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم اثناء تفقدهم لسير العمل داخل اللجان وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالإمتحانات وكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حيث شهدت اللجان التى تفقدها المحافظ ونائبه ووكيل وزارة التربية والتعليم دخول المحافظ وقيادات التعليم والصحة من بوابات التعقيم والتطهير التى يتم تطبيقها على الطلاب والملاحظين .

كما تفقد اللواء عصام الليثى سكرتير عام محافظة سوهاج غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم بسوهاج بصفته رئيس اللجنة العليا لإدارة الازمات بمحافظة سوهاج للإطمئنان على سير العمل بالامتحانات التى تتابعها غرفة عمليات المديرية وغرف عمليات الإدارات التعليمية دقيقة بدقيقة لتذليل أى عقبة تواجه أعمال الامتحانات.

وأكد ماهر عبدالخالق مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن جميع اللجان بدأت فى موعدها المحدد، وجميع أوراق الأسئلة تم توزيعها على الطلاب فى موعدها فى تمام الساعة العاشرة بعد إتمام جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وأن أعمال الامتحان تسير حتى الآن بصورة جيدة.

كما تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان، وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحان.

شملت جولة المحافظ، تفقد لجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية، ولجنة مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسى، ولجنة مدرسة عزة زيدان التجريبية للغات، حيث اطمأن محافظ الفيوم على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وبوابات التعقيم الذاتى للطلاب، وتوزيع الطلاب على اللجان.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصاً على سلامتهم، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير الكمامات الطبية للطلاب والطالبات الذين حضروا للامتحان بدون كمامة.

وأكد "الأنصاري" على مسئولى التربية والتعليم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات يومياً، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب، ومرور جميع الطلاب من خلال بوابات التعقيم الذاتى بكل مدرسة، وعدم دخول أى مركبة داخل اللجان، كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بمتابعة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتيسير الإجراءات لمنع التكدس أمام اللجان، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج اللجان.

كما تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انتظام وسير امتحانات الثانوى العام بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عبر الفيديوكونفرانس وذلك عقب عودته مباشرة من جولته الميدانية صباحًا بعدد من المدارس لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بلجان الثانوى العام ، وذلك بحضور دكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومديرى المديريات بالمحافظة.

واطلع محافظ بورسعيد، على كشوفات الحضور والغياب باللجان، مؤكدًا أن لجان الثانوى شهدت نسبة حضور عالية بإجمالى 5142 طالب وطالبة خلال اليوم الأول من امتحانات الثانوى العام.

وأكد محافظ بورسعيد، أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لم تستقبل أى شكاوى سواء مرضية أو تنظيمية فى الساعات الأولى منذ بدء امتحانات الثانوى العام ببورسعيد، مؤكدا أن البيان العملى التجريبى الذى قامت به المحافظة الأسبوع السابق ساهم فى مرور الامتحانات فى اليوم الأول بسلام.

وناشد محافظ بورسعيد، أولياء الأمور بضرورة التزام المنازل أثناء تواجد الطلاب فى الامتحانات وانه لاداعى للتزاحم والتكدس أمام اللجان حرصا على صحة وسلامة الطلاب ومرور الامتحانات بسلام وأمان.

وفى كفر الشيخ تفقد المحافظ اللواء جمال نور الدين ،عدداً من لجان الثانوية العامة بمدينة كفر الشيخ لمتابعة،أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية للطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وشدد على توفير الهدوء والراحة للطلاب رافقه خلال الجولة عمرو البشبيشى ، نائب المحافظ والدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، وعدد من قيادات المديرية .

وقال المحافظ لـ"اليوم السابع" ، إنه تابع أعمال التعقيم والتطهير،بلجان مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، والشهيد هشام بركات الثانوية ، ومدرسة المنتزة ،ومدرسة السعيدية القديمة، وعند بدء الامتحانات تفقد محيط لجان مدارس السلام الابتدائية ، والتجارية بنين، والتجارة بنات ، وسعد زغلول ، وأحمد عرابى .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه طالب رؤساء اللجان بتفادى أى ملاحظات والعمل على توفير الهدوء للطلاب ،ونافش المحافظ الطلاب عما تم من أعمال وتطهير بالإضافة لسؤاله عن الواقيات الشخصية، مشدداً على ارتداء الكمامات،كما طالب محافظ كفر الشيخ بنقل بوابة المطهرات الالكترونية من داخل بوابة مدرسة المنتزة لأخر طرقة المدرسة،تفاديا لوقوف الطلاب خارج المدرسة وقت دخولهم .

وأثنى محافظ كفر الشيخ على الجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة ، ومن رجال الأمن، ومديرية الصحة والاسعاف ، وكافة المديريات المعنية .























































