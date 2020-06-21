لجنة ثانوية بأكتوبر لأولياء الأمور:"الموبايل اللى هايتمسك مع طالب هايتكسر"

كتبت آية دعبس

بعد دقائق من بدء دخول طلاب الثانوية العامة، للجان مدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، خرج أحد مسئولى اللجنة موجها حديثه لأولياء الأمور الموجودين أمام بوابات المدرسة، قائلا: يا جماعة الطالب اللى هايتمسك معاه موبايل، أو سماعات بلوتوث، أو ساعة بكاميرا، هاتتكسر ادامه، دى تعليمات الوزارة، ممنوع حد يدخل باى حاجه من دى اللجنة".

كما طالب مسئولو اللجنة أى طالب مازال خارج اللجنة بالدخول إلى المدرسة، نظرا لبدء عمليات التعقيم تمهيدا لبدء دخول اللجان وأداء امتحان اللغة العربية.