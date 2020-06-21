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كل ما تريد معرفته عن الزراعة بمحافظة كفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن الزراعة بمحافظة كفر الشيخ محرر اليوم السابع ووكيل زراعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور ناجح فوزى، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ: "لدينا 24 مركز إرشاد، و922 محلا للمخصبات المرخصة، و745 محل مبيدات و291 محل أعلاف، و106 مصانع أعلاف، ولدينا 672 مزرعة ماشية، و528 مزرعة دواجن جميعهم مرخصين".

وأضاف الدكتور ناجح فوزي، لـ"اليوم السابع": "المسطح الكلى للمحافظة 819 ألفا و54 فداناً، وعدد سكان المحافظة 3 ملايين و500 ألف، وعدد الجمعيات الزراعية بكفر الشيخ 366 جميعة، منهم 248 ائتمان، و59 إصلاح، و59 مراقبة، وعدد الإدارات الزراعية 10 ولدينا 4 مناطق للإصلاح الزراعى، و8 مناطق للمراقبة العامة، وبلغ عدد التعديات على الأراضى الزراعية 107 آلاف و650 حالة تعد، على مساحة 5 آلاف و973 فدانا و6 أسهم، وما تمت إزالته 22 ألفا و273  حالة تعد، على مساحة ألف و916 فدانا و20 قيراطا، و22 سهما".

وقال فوزى: بلغت الحيازة الإلكترونية بمحافظة كفر الشيخ نسبة 99.6% منها قطاع الائتمان 100%، وبلغت عدد الاستمارات المسجلة على المنظومة "A"251ألف و187 استمارة، و"B" 238 ألف و180 استمارة، وعدد الاستمارات المسلمة للإنتاج الحربى، "A" 21 ألف و149 استمارة، و"B" ألف و34 استمارة، وعدد الاستمارات الجاهزة للتسليم "A" 590 استمارة، وB" 85 استمارة، وعدد الحيازات التى لم يتم عمل استمارات لها ألف و316 استمارة، وجملة الاستمارات المحررة 338 ألفا و120 استمارة بنسبة 99.6%.


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