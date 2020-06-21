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فيديو.. مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما

الأحد، 21 يونيو 2020 03:09 م
فيديو.. مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما
أسيوط -هيثم البدري

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أقام الفريق الطبي بمستشفى العزل بأبوتيج مباراة كرة قدم لطفلين مصابين بفيروس كورونا، بمشاركة عدد من الفريق الطبي بمستشفي العزل بأبوتيج، وذلك لرفع حالتهما المعنوية بعد خروج والدتهما التي كانت مصابة من مستشفي العزل وبقائهما بالمستشفي نظرا لعدم تماثلهما للشفاء حتي الآن وثبوت إيجابية حالتهما بعد التحاليل اللازمة.

وقال الدكتور محمد فوزي المشرف علي مستشفي العزل بابوتيج إن الطفلين دخلا مستشفى أبوتيج للعزل برفقة والدتهما المصابة أيضا وهما من محافظة الوادي الجديد وبعد أن تماثلت الأم للشفاء بقى الطفلان وأكبرهما يبلغ من العمر 14 عاما داخل المستشفى.

وأضاف المشرف علي المستشفى أن الأطباء النفسيين بالمستشفي نصحوا بإقامة مباراة كرم قدم للطفلين للترويح عنهما،ورفع حالتهما المعنوية بعد مغادرة الأم المستشفي ،وبعد الانتهاء من المباراة تم منحهما جوائز للمساهمة في رفع الحالة المعنوية لديهما.

وأوضح المشرف علي مستشفي العزل أن الفريق الطبي بالمستشفى يضع على قائمة أولوياته الحالة النفسية للمرضي وهي أحد اسباب الشفاء.

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (2)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (2)

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (3)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (3)

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (4)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (4)

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (5)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (5)

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (6)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (6)

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (7)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (7)

 

مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (1)
مستشفى العزل بأبوتيج ينظم مباراة كرة لطفلين مصابين بكورونا لرفع معنوياتهما (1)

 

 


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