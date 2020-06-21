اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 09:29 ص
خالد صلاح
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غالبية القراء يؤيدون تحركات الأعلى للإعلام لتنظيم فوضى البرامج الطبية

الأحد، 21 يونيو 2020 09:28 ص
غالبية القراء يؤيدون تحركات الأعلى للإعلام لتنظيم فوضى البرامج الطبية النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول تحركات الأعلى للإعلام لتنظيم فوضى البرامج الطبية فى سؤال بعنوان : هل تؤيد تحركات الأعلى للإعلام لتنظيم فوضى البرامج الطبية ؟

 

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 91 % من القراء أجابوا بنعم معلنين تأييدهم تحركات الأعلى للإعلام لتنظيم فوضى البرامج الطبي

 

 

فى حين أجاب 9 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

 

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعدت مسودة كود البرامج الطبية والتى تنظم حالة الفوضى فى هذه البرامج حماية للمشاهدين من الخداع والتضليل بخلط الإعلام بالإعلان، حيث ينظم الكود قواعد بث البرامج الإعلامية والإعلانية.

 

و حصل "اليوم السابع" على الملامح النهائية لمسودة الكود قبل الموافقة النهائية عليها من قبل المجلس وعرضها على نقابة الأطباء، حيث تضمنت المسودة منع بث أى برامج طبية إعلانية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام، كما يمنع الكود الترويج للأدوية والمنشآت الطبية إلا بعد موافقة وزارة الصحة ومنع استخدام المرضى فى الترويج للأدوية والمنشآت الطبية، كما يمنع نشر صور العمليات.

 

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس مستمر فى ضبط المشهد الإعلامى، مضيفا أن الهدف من وضع كود للبرامج الطبية هو ضبط الفوضى العارمة ومنع الخلط بين الإعلام والإعلان

 

 


فيروس كورونا

فوضى البرامج الطبية

الاعلى للاعلام

البرامج الطبية

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