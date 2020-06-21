عاطل يقتل ابنة عمته ويحرق جثتها وطفلتها أثناء إعدادها كوب شاي له في قنا

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن قنا في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة وإصابة طفلتها بحروق، إثر نشوب حريق بمسكنهما، وضبط عاطل لارتكابه الواقعه بدافع السرقة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قنا، بنشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة المركز، والسيطرة عليه وإخماده ووفاة مالكتها (موظفة)، وإصابة (كريمتها "3 سنوات" بحروق متفرقة).

توصلت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ابن خال المتوفاة (عاطل - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأضاف المتهم المذكور أنه نظراً لقيامه بالبحث والتنقيب غير المشروع عن الآثار بحوش مسكنه وإحتياجه لمبلغ مالى لإستكمال تلك الأعمال فطلب من المجنى عليها مساعدته إلا أنها رفضت فعقد العزم على سرقتها والتخلص منها ، وبتاريخ الواقعة توجه المتهم لمنزل المجنى عليها وحال قيامها بإعداد مشروب له باغتها بالتعدى عليها بالضرب على رأسها من الخلف بقطعة حديدية فأودى بحياتها وإستولى على مبلغ (15 ألف جنيه) وأضرم النيران بجثتها مما أدى لإمتدادها إلى صالة الشقة وإحتراق بعض محتويات الشقة ، وإصابة نجلتها ثم تخلص من القطعة الحديدية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" بإلقائها بمياه نهر النيل بخط سير هروبه وقام بدفن المبلغ المستولى عليه بحوش منزله ، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والملابس التى كان يرتديها أثناء إرتكاب الواقعة وعليها آثار دماء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.