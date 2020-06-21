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طلاب الثانوية يتسلمون اليوم بوكليت مادتى "التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء"

الأحد، 21 يونيو 2020 05:00 ص
طلاب الثانوية يتسلمون اليوم بوكليت مادتى "التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء" طلاب الثانوي العام ارشيفية
محمود طه حسين

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تسلم لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة المتقدمين للامتحانات، بوكليت مادتى التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب امتحان مادة اللغة العربية داخل اللجان، حيث يسمح لطلاب بالخروج ببوكليت المادتين غير المضافتين للمجموع للإجابة عليها فى المنزل وتسليمها يوم 3 يوليو المقبل.

ووجه الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير رئيس امتحانات على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.
 


التربية والتعليم

بوكليت المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

اخبار مصرية

الثانوية العامة

امتحان اللغة العربية

اليوم السابع بلي

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