اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 11:17 م
خالد صلاح
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طريقة مبتكرة لعمل الكبدة والمخاصي

الأحد، 21 يونيو 2020 09:46 م
طريقة مبتكرة لعمل الكبدة والمخاصي محمود بكر

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يعرض برنامج " مراتي مسافرة وهعمل أكلة " كل يوم أحد من كل أسبوع البرنامج استغلال الأزواج غياب زوجاتهم عن البيت والانفراد بالمطبخ لعمل الأكلات التي يفضلونها ويتناول الزميل محمود بكر الموضوع وطريقة إعداد الطعام بشكل ساخر.
 
وتتناول الحلقة الأولى إعداد المخاصي والكبدة بطريقة جديدة ومبتكرة.
 
 
 
المقادير
قطعتين مخاصي
ربع كيلو لحم بتلو
ربع كيلو كبدة
بصل
طماطم
فلفل بلدي
ثوم
ملح
فلفل اسود
بهارات
طريقة العمل
 
يتم تقطيع الطماطم والبصل والفلفل ووضعهم علي الجريل مع مقدار بسيط من الزيت ثم فصل جلد المخاصي وتقطيعها مكعبات صغبرة مع تقطيع اللحمة والكبدة ووضعها علي الجريل مع باقي المكونات ثم وضع البهارات والملح بعد مرور ربع ساعة والتقليب المستمر حتي تنضج.

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