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ضبط 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:38 م
ضبط 80 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالغربية دقيق مدعم-ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم الأحد من ضبط 80 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى 4 أطنان دقيق بلدى مدعم بدائرة ثان طنطا قبل طرحها للبيع فى السوق السوداء، وتم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كانت مديرية التموين بالغربية شنت حملة مكبرة اليوم فى ضوء تحريات الرقابة الإدارية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية.

 

وأكد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط الأسواق والمخابز والمحال التجارية بمراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

 

 

 


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