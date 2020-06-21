ضبط 100 كيلو لحوم غير صالحة بمطاعم إعداد لحوم جاهزة بالمنصورة

الدقهلية شريف الديب

شنت مديرية الطب البيطري بالدقهلي بقيادة الدكتور عبد المنعم المنجى مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، وبالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حسين عيطة، حملة أسفرت عن تحرير محاضر مخالفة لمطعمين بمنطقة توريل.

جاء ذلك بعد المرور علي 10 منافذ ومحلات جزارة بمناطق توريل، وقناة السويس، وقولونجيل، وجديلة من إجمالي 15 منفذ بهذه المنطقة، حيث وجد خمس منافذ ومحلات مغلقة، وقت المرور وسوف يتم معاودة المرور عليهم واتضح التزام جميع المنافذ بالتعليمات والإرشادات اللازمة لحفظ وبيع اللحوم ومنتجاتها.

ومن المقرر استكمال المرور والمتابعة حتى يتم تغطية كافة المنافذ والمولات ومحلات الجزارة والمطاعم بجميع مراكز المحافظة لضمان توفير لحوم صحية خالية من المسببات المرضية،