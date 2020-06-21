ضبط شركة انتاج فني غير مرخصة بالجيزة

نجحت اجهزة الامن في ضبط صاحب "شركة إنتاج فنى" بدون ترخيص بالجيزة لقيامه بإستخدام برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية)

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وتحوى أستوديو تصوير "غير مرخص" ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرمجيات.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها.. وضبط مالكها وبالتفتيش تم ضبط (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" مُحمل عليه برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.