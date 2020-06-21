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صور.. معلم يساعد طلاب الثانوية بالوادى الجديد على ارتداء الحذاء الواقى

الأحد، 21 يونيو 2020 10:41 ص
صور.. معلم يساعد طلاب الثانوية بالوادى الجديد على ارتداء الحذاء الواقى المدرس أثناء تلبيسة الواقى للطلاب بمدارس الخارجة
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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رصدت عدسة "اليوم السابع" أجواء انطلاق ماراثون الثانوية العامة بالوادى الجديد فى أول أيامه وسط إجراءات إحترازية مشددة حيث قام أحد المراقبين بلجنة مدرسة ناصر بالخارجة بالحرص على مساعدة الطلاب  على ارتداء الحذاء الواقى بيديه بتواضع وتفانى فى العمل حرصا على سلامة الطلاب.

وجلس المعلم على الأرض يتابع مدى ارتداء الطلاب الحذاء الواقى بدقة فيما تابع رئيس اللجنة والملاحظين إجراءات الوقاية والتأمين وقياس درجات الحرارة بالكاشف الضوئى وكذلك الكشف عن المعدات وتعقيم الطلاب عبر بوابة التعقيم وتوزيع الكمامات والقفازات وواقى الرأس والحرص على التباعد بين الطلاب

وتابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الإجراءات الاحترازية لتأمين لجان اختبارات الثانوية العامة الـ 12 على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، تركيب بوابات تعقيم وتوزيع بدل تعقيم كاملة للمراقبين على الاختبارات وواقيات وغطاء رأس واحذية معقمة على لطلبة وأجهزة كشف درجات الحرارة لتوقيع الكشف الطبى على الطلبة أثناء دخول اللجان

أضاف الزملوط، تخصيص حافلات لطلبة مناطق درب الأربعين بمركز باريس، وقرى أبو منقار بمركز الفرافرة والمناطق البعيدة والنائية بباقى المراكز لنقل الطلبة لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ولفت المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبى عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطى بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات فى حال تعطل السيارة الأساسية.

ويؤدى 1841 طالبا وطالبة بمحافظة الوادى الجديد، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية، فى 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة، اليوم الأول من انطلاق ماراثون الثانوية العامة.

من جانبه شدد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، على منع أى تجمعات للطلاب وذويهم خارج اللجان بعد انتهاء الامتحان وذلك كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تجهيز وتعقيم وتطهير ١٢ لجنة لاستقبال ١٨٤١ طالًبا وطالبة، وتجهيز اللجنة لتقليل الكثافة باللجان والالتزام بالعدد المحدد وهو ١٤ طالبًا أو طالبة.

ولفت المحافظ، إلى توزيع الكمامات والقفازات على الطلاب قبل دخول المدرسة، والكشف الطبى عليهم والالتزام بالدخول من بوابة التعقيم ومراعاة مسافات التباعد بينهم مع زيادة المظلات وأعداد المقاعد أمام المدرسة وداخلها لراحة الطلاب، وتدبير سيارة احتياطى بكل مركز لتكون جاهزة لنقل أجوبة الامتحانات فى حال تعطل السيارة الأساسية.

وأكد صلاح ميرغنى مدى قطاع التعليم بالمحافظة، الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء ماراثون الثانوية العامة صباح اليوم، حيث جرى التأكد من الإجراءات الاحترازية وجاهزية بوابات التعقيم.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد” الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

 

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طلاب الثانوية بالوادى الجديد (6)

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