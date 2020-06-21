صور ..دخول طلاب الثانوية العامة اللجان بعد التعقيم بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

توافد طلبة الثانوية على اللجان بعد إجراءات فحصهم طبيا، وشهدت اللجان مرور الطلبة فى الطريق للجان عبر بوابات تعقيم والكشف بالجهاز الحرارى .

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها انها شكلت غرفة عمليات بديوان عام المحافظة بالعريش لمتابعة عملية سير وانتظام امتحانات الثانوية العامة والأزهرية في مختلف مراكز ومدن المحافظة ، وذلك بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ورئيس الغرفة، أن الغرفة تضم أعضاء من إدارات الأزمات وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، وأعضاء من مديريات الأمن والتربية والتعليم والصحة والمنطقة الازهرية وقطاع الكهرباء وشركة المياه ومنطقة التليفونات ومرفق إسعاف شمال سيناء.

أضاف سكرتير عام المحافظة ، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم والمنطقة الازهرية وغرف عمليات مجالس المدن بشأن سير وانتظام الامتحانات وعرض تقرير علي السلطة المختصة، بجانب إخطار غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بأي تطورات.

أشار سكرتير عام المحافظة على أن الغرفة معنية أيضًا برصد أي معوقات وتلقي الشكاوي والإخطارات أثناء سير الامتحانات والعمل علي سرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع القيام بكافة الأعمال لضمان نجاح عملية سير الامتحانات.