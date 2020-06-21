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صور.. توافد 30 ألفا و876 طالبا أمام لجان الثانوية العامة بالبحيرة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:16 ص
صور.. توافد 30 ألفا و876 طالبا أمام لجان الثانوية العامة بالبحيرة الطلاب
البحيرة – ناصر جودة

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توافد منذ قليل الآلاف من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة على لجان المدارس المختلفة لأداء أول يوم بالامتحانات وسط إجراءات  احترازية وأمنية مشددة، وتزاحم  المئات من أهالى الطلاب وأولياء أمورهم أمام لجان الامتحانات لشد أزر أبنائهم ورفع روحهم المعنوية، من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة  اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه والوقائية خلال امتحانات الثانوية العامة، مضيفا أنه تم توفير كافة وسائل الامان  والسلامة  للطلاب لأداء الامتحانات والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات مع التاكيد على وجود وسائل التهوية  اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم بدخول الطلاب للجان بطابور متباعد اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحاً وتوزع الكمامات عليهم، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان .

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم التأكيد على توفير 240 بوابة تعقيم  وتسليمها إلى الإدارات التعليمية بعدد اللجان الموجودة داخل كل ادارة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي، كما تم التأكيد على التعقيم والتطهير اليومي لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات، مشددا على  توافر أدوات ومعدات الحريق وكذلك التأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات بالنسبة للطلاب وجميع العاملين والملاحظين باللجان مع  اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وان يكون بكل لجنة 14 طالبا بحد أقصي مع مراعاة وجود مسافات مناسبة بين الطلاب داخل اللجنة التي يؤدي الطالب الامتحان بها.

وأشار محافظ البحيرة  إلى تطهير وتعقيم  كافة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين والمكلفين بالاعمال بلجان الثانوية العامة  والعمل توفير كافة وسائل الراحة لهم مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لاي طوارئ، وسرعة التعامل الفوري معها حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سعد محمد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي هم 30 ألفا و876 طالبا موزعين على 120 لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التربية والتعليم والصحة لتجهيز الأطقم الطبية داخل لجان الامتحانات  وكذلك تواجد سيارة اسعاف أمام كل لجنة يعقد بها الأمتحان لمواجهة أي طارئ يحدث داخل اللجان، كما تم تخصيص حجرتين داخل كل لجنة كعزل صحي لاي طالب يشتبه به لاداء امتحانه داخل الحجر الصحي باللجنة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه تم التشديد على تواجد بوابات تعقيم على باب لجان الامتحانات لتعقيم جميع الطلاب والعاملين  قبل دخول اللجان للوصول الى اقصى درجات الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب .

وأشار إلى توقيع بروتوكول مع مديرية أمن البحيرة لتأمين أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة ومقار الامتحانات والتنسيق مع جميع الهيئات الخدمية بالمحافظة للتعاون ومتابعة أی طارئ، مثل هيئة الكهرباء بالبحيرة و شركة مياه البحيرة والوحدات المحلية للوصول الى اقصى درجات من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة .

 

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