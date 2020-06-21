صور.. توافد طلاب الثانوية على اللجان بكفر الشيخ وتسليمهم أدوات الوقاية

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت 84 لجنة امتحان ثانوية عامة بمحافظة كفرالشيخ ، إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وبدأ دخول الطلاب من البوابة الإلكترونية للتطهير والتعقيم، ثم يتسلم الطالب أدوات التعقيم من كمامة ومطهر وقفاز وحذاء، ويجلس الطالب فى ديسكات فى الظل لحين صعوده اللجنة

كما تسلم الملاحظون والمراقبون نفس أداوات الطلاب ويزيد على الطالب ماسك للوجه.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ توزيع صناديق الأسئلة من مركز التوزيع وانطلاقها للمدارس وسط حراسات أمنية من رجال الشرطة للجان، إلى 14 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حسب مساحتها، ومراعاة المسافة بين الديسك والمجاور له متر ونصف من كافة الاتجاهات، لاستقبال 19 ألفا و413 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، لأداء الامتحانات، مؤكداً أنه تم تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية منها الإدارة العامة لمرور المحافظة، لتنظيم الحركة المرورية بالشوارع المؤدية لمقار الإمتحانات، تجنبا لحدوث تكدسات مرورية، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحى و الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل لجنة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه شكل غرفة عمليات بالمحافظة، و20 غرفة عمليات بمجالس المدن والمديريات المعنية ،وبمديرية التربية والتعليم ،لمتابعة كل الخطوات منذ بدء الامتحان وعقب الانتهاء منه، وانصراف الطلاب، واستقبال الشكاوى ورصد أى أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مشيرًا إلى أنه من يُثبت أنه يتمارض أو يدعى المرض سيتم إلغاء امتحانه.



الكشف على الطلاب وتعقيمهم قبل دخولهم اللجان بكفر الشيخ



الكشف على الطلاب وتعقيمهم قبل دخولهم اللجان بكفر الشيخ



الكشف على الطلاب وتعقيمهم قبل دخولهم اللجان بكفر الشيخ



الكشف على الطلاب وتعقيمهم قبل دخولهم اللجان بكفر الشيخ



الكشف على الطلاب وتعقيمهم قبل دخولهم اللجان بكفر الشيخ