اليوم السابع
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الأحد، 21 يونيو 2020 08:22 م
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سقوط شجرة ضخمة يستبب فى غلق مدخل قرية بالدقهلية وانقطاع الكهرباء

الأحد، 21 يونيو 2020 08:18 م
سقوط شجرة ضخمة يستبب فى غلق مدخل قرية بالدقهلية وانقطاع الكهرباء سقوط عمود إنارة
الدقهلية - شريف الديب

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تسبب سقوط شجرة كبيرة على كوبرى قرية الديسة التابع لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، فى غلق مدخل القرية، وأسفر عن سقوط أعمدة إنارة مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي داخل القرية.

وأشار أهالى القرية إلى أن طريق قرية الديسة مقفول تمام، حيث فوجئنا بسقوط شجرة ضخمة على كوبرى الديسة، مما أدى إلى غلق الطريق تماما، وأيضا سقوط عمدان كهرباء، بالإضافة إلى أن الأسلاك الكهربائية  قاطعة الطريق الرئيسي الواصل بين بني عبيد وميت فارس، مما يعرض حياة المواطنين للخطر، وطالب الأهالى بسرعة تحرك المسئولين، ورفع الشجرة وإصلاح أعمدة الكهرباء لإعادة التيار مرة أخرى بالقرية.

واشتكى عدد من الأهالى بعد الإبلاغ عن المشكلة منذ أكثر من ساعتين دون أى تحرك، وأكدوا أنه بحلول الظلام سوف يتسبب ذلك فى كوارث للسيارات التى تمر بالطريق.

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الدقهلية

قرية الديسة ببني عبيد

سقوط شجرة على الطريق

مركز بني عبيد

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