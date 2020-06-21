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رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام يواصلون مهماتهم مع مصابى كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 01:30 ص
رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام يواصلون مهماتهم مع مصابى كورونا رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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أبطال لا يكلون من العمل على مدار الساعة فى خدمة مصابى فيروس كورونا داخل مستشفى الأقصر العام، هم رجال إدارة المعامل داخل المستشفى والذين يعملون على قدم وساق فى سحب المسحات من مصابى فيروس كورونا المستجد، بصورة متكررة للتأكد من إيجابية أو سلبية حالاتهم.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفى الأقصر العام، إن رجال إدارة المعامل يعرضون أنفسهم يومياً للمخالطة على مدار الساعة لكافة المصابين بكورونا داخل المستشفى، ولم يتوان أحد منهم فى عمله نهائياً، ويعملون على قدم وساق فى سحب المسحات يومياً، وهم يرتدون كافة وسائل الدعم والطب الوقائى التى تحميهم من العدوى، وهى عبارة عن البدلة الوقائية والمسكات والجوانتيات، مؤكداً دورهم الكبير فى خدمة المصابين مع باقى الفريق الطبى بالمستشفى ويتم تقديم الدعم اللازم لهم لحمايتهم من العدوى.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قيادات الفريق الطبى بالمستشفى يقومون بتنظيم جولات على مدار الساعة بكافة أرجاء المستشفى، وذلك لتفقد ومتابعة أحوال المرضي المصابين بفيروس كورونا، وتابعوا العمل على مدار الساعة داخل الأقسام المختلفة، لبحث حل المشكلات التى تواجه فريق التمريض وكافة المصابين لدعم صحتهم النفسية خلال مسيرة العلاج بالمستشفى، موضحاً أنه يجرى العمل على زيادة الأسرة للعناية المركزة داخل المستشفى خلال الفترة المقبلة.

وكانت محافظة الأقصر أعلنت أنه تقرر أن يتم تخصيص عدد 17 سرير عناية مركزة بمستشفى الأقصر العام لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد أسرة العناية المركزة بمستشفيات عزل إسنا والعديسات والأقصر العام إلى 64 سريرا عناية مركزة، وبعد تشغيل مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى بوسط مدينة الأقصر، وحتى الآن، تم خروج 41 حالة من المواطنين عقب تعافيهم وشفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تحويل عيناتهم من الإيجابية إلى السلبية.

رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (1)
رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (1)

 

رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (2)
رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (2)

 

رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (3)
رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (3)

 

رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (4)
رجال المعمل بمستشفى الأقصر العام ينطلقون فى مهمتهم لسحب المسحات (4)

 


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