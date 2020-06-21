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رئيس امتحانات الثانوية: إرسال صورة الغش المتداولة إلى الجهات المختصة

الأحد، 21 يونيو 2020 06:46 م
رئيس امتحانات الثانوية: إرسال صورة الغش المتداولة إلى الجهات المختصة الدكتور رضا حجازى
كتب - أحمد صلاح العزب

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قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس امتحانات الثانوية العامة إن تجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة كان صورة سيئة ولن تتكرر مطلقا، مشيرا إلى أنه رصد ثمان حالات غش عن طريق الهواتف المحمولة، وجرى تحرير محاضر لهم، مؤكدا أنه تم تلقى بلاغ من 11 طالبا لتأجيل الامتحان، وسيتم امتحانهم فى الدور الثانى.

وتابع حجازى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج اليوم المذاع على قناة dmc الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه سيتم تشكيل لجنة بمهام محددة فى كيفية توزيع الكمامات على الطلاب دون وجود تزاحم، مؤكدا أنه تم إرسال الصورة المتداولة للغش الجماعى بإحدى اللجان إلى الجهات المختصة.

وواصل حجازى أن هناك فى بعض اللجان سوء فى توزيع الكمامات، مشيرا إلى أن ردود أفعال الطلاب إيجابية حول الامتحان.

من جانب آخر، استقبل الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم بمكتبه، رئيس إحدى الجمعيات الأهلية للتبرع بكمامات لطلاب الثانوية العامة لحمايتهم من عدوى كورونا.

وأشاد الدكتور رضا حجازى بمشاركة المجتمع المدني ممثلة في الجمعيات الأهلية موجها الشكر للمهندسة زينب بشير لتبرعها بآلاف الكمامات الطبية للوزارة لاستغلالها فى حماية طلاب الثانوية العامة من عدوى كورونا.

وأكدت رئيس الجمعية أن ماراثون الامتحانات هذا العام يكشف نجاح الدولة في تأمين الإمتحانات والمحافظة على الطلاب والطالبات في ظل الظروف المحيطة التى تمر بها مصر والعالم من جائحة كورونا.

وأكدت أنه تم التبرع بآلاف الكمامات والبدل الواقية للأطباء فى عدة محافظات الجمهورية وبحضور المحافظون منهم جنوب سيناء والبحر الأحمر والبحيرة والقاهرة وطالبت جمع المؤسسات بدعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا.


الدكتور رضا حجازى

امتحانات الثانوية العامه

صورة الغش الجماعى

اخبار

غش جماعى

الثانوية العامة

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