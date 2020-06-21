اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21/6/2020 بمحافظات مصر

الأحد، 21 يونيو 2020 12:00 ص
درجة الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 21/6/2020 بمحافظات مصر الطقس -أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا حاد فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس شديد الحرارة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، يكون الطقس حار على السواحل الشمالية الشرقية.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس معتدل، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 23 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 27 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 24 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 36   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 23 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 26 والعظمى 34      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 35     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 28 والعظمى 34      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 20 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 28 والعظمى 32     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 26 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 30 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 30 والعظمى 40   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 30 والعظمى 41    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 30 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 28 والعظمى 34
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 34  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 27 والعظمى 31
 
 

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الموجة الحارة تصل ذروتها.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 39 درجة.. وتبشر المواطنين: الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا بانخفاض 7 درجات.. والشبورة تعود إلى الظهور من جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2020 03:59 م

الأرصاد: الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم .. وانخفاض 7 درجات غدا

الأربعاء، 17 يونيو 2020 11:00 ص

احذروا طقس الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد اليوم وتصل ذروتها غدا.. مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 39 درجة..و الدرجات تعاود انخفاضها الخميس والعظمى تسجل 33 درجة

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:00 م

الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس وارتداء غطاء الرأس اليوم وغدا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 11:57 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يرى بمصر لمدة ساعتين

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

"الأعلى لقبائل ليبيا": ندعو مصر للتحرك العاجل للقضاء على الميليشيات المسلحة

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

سامح شكرى: موقف الرباعى العربى تجاه قطر لم يتغير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة