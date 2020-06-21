اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دار الافتاء توضح كيفية اداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

الأحد، 21 يونيو 2020 01:30 ص
دار الافتاء توضح كيفية اداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر كسوف الشمس
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس اليوم الأحد 21 يونيــه 2020م نهاية شهر شوال، وعند اقتران شهر ذي القعدة لعام 1441هـ ، وهى ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.
 
الكسوف يرى ككسوف جزئى فى مصر والمنطقة العربية، وسوف يُرى فى مصر لمدة ساعتين تقريباً، وتبدأ رؤيته في الساعة السادسة والدقيقة 24 صباحاً بتوقيت القاهرة، تكون ذروته في الساعة السابعة والدقيقة 20 بالتوقيت المحلي، عندها يغطي قرص القمر حوالي 46 % من كامل قرص الشمس ،ينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24.
 
 من جانبها أوضحت دار الإفتاء كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر، موضحة أن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.
 
وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.
 
- وأعلى الكمال في كيفيتها:
 
- أن يكبر تكبيرة الإحرام
- ويستفتح بدعاء الاستفتاح
- ويستعيذ ويبسمل
- ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول
- ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية
- ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله
- ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها
- ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول
- ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال
- ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين
 
 ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.
 
ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.
(لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما)
 

كسوف الشمس

خسوف القمر

دار الافتاء

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الافتاء توضح كيفية اداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

دار الافتاء توضح كيفية اداء صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

الصحة تطلق اليوم مبادرة مواصلة علاج أصحاب الأمراض المزمنه بالفيوم

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

ترقبوا خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوف حلقى للشمس يُرى بمصر لمدة 120 دقيقة

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

أخبار 24 ساعة.. التعليم تعلن إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية لمن يرغب من الطلاب

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

شفاء نائبة محافظ أسوان من كورونا وتدعو لمبادرة للتبرع ببلازما الدم

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

أبرز مداخلة.. شكرى: قضية سد النهضة تمس حياة 150 مليون مصرى وسودانى

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

منسق القبائل المصرية الليبية: أى حل للأزمة الليبية لن يكون إلا من خلال مصر

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

السعودية تقيم "صلاة الكسوف" صباح الغد بالمسجد الحرام

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

حصيلة الوفيات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ465 ألف حالة

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

مطار القاهرة يستقبل 750 مصريا قادمين من السعودية والبحرين وروسيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

الخارجية الأمريكية: ندعم جهود مصر للعودة إلى مفاوضات أممية فى ليبيا

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

وزير الكهرباء: اتخذنا كافة الاستعدادات لتأمين التغذية الكهربائية لامتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة