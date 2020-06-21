خطوة بخطوة.. كيف تصرف الدفعة الثانية لمنحة ال 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

بدأت اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام، صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة لنحو مليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، يصرفون ما يزيد عن 800 مليون جنيه، والتي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة المتضررة من فيروس كورونا المستجد.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل صرف الدفعة الثانية للمستحقين خطوة بخطوة :

- بدأت اليوم الأحد ولمدة 5 أيام صرف الدفعة الثانية من المنحة الرئاسة العمالة غير المنتظمة لمواجهة كورونا

- المنحة قدرها 500 جنيه تصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي

- تصرف المنحة بموجب كارت ATM مسبوق الدفع الذي تسلمه المستحق عند صرف الدفعة الأولى

- على المستحقين التأكد من وصول رسالة نصية على تليفون الشخص المستحق قبل الصرف بـ 24 ساعة

- الصرف سوف يتم من خلال 14 ألف ماكينة صرف آلي على مستوى الجمهورية

- إمكانية الصرف للمواطن من أى ماكينة صراف محددة بدون خصم أى عمولات

- تم تقسيم الأعداد المستفيدة من صرف الدفعة الثانية من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي

- تكون 260 ألف مستحق يوميا

- سوف ترسل وزارة الاتصالات لكل مستحق على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة

- ذلك لعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي وضمانا لسلامة المستحقين.