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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة

الأحد، 21 يونيو 2020 09:58 م
حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ9 ملايين حالة فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حول العالم حاجز الـ 9 ملايين حالة، وفيما تم تسجيل 4,786,608 حالة شفاء، ووصلت أعداد الوفيات إلى 468,713 حالة، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز". 

واحتلت الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بالوباء أوائل فبراير الماضي، المركز الأول في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس سواء بعدد الوفيات أو الإصابات المسجلة.
 
وكانت الصين التى شهدت ظهور فيروس كورونا لأول مرة، داخل مدينة ووهان أواخر العام الماضى، رسمياً عن 4634 وفاة في البر الصيني فقط من أصل 83,378 إصابة، تعافى منها 78,413 شخصاً.
 
ووفقا للمناطق الجغرافية الأكبر، فقد أحصت "القارة العجوز" نحو 192,598 وفاة من أصل 2,516,978 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعة 128,174 من بين 2,356,078 إصابة.
 
وفيما تواصل معامل الأبحاث والجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى لقاح او علاج فعال لهذا الفيروس فى أقرب وقت ممكن.
 

 


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