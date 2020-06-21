حسين زين يشكر فريق عمل تغطية زيارة الرئيس السيسى للمنطقة الغربية

كتب محمد السيد

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمنطقة الغربية بسيدي براني، مضيفا أن فرق العمل قامت ببذل جهود كبيرة بتجهيز معدات التغطية في أربع وعشرين ساعة من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.

وأثني حسين زين في بيان له علي المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام من قطاعي الأخبار والهندسة من كل عناصر العمل مذيعين ومخرجين ومراسلين ومهندسين وفنيين وعمال وسائقين جميعهم علي قدر المسئولية متمنياً لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح .

وأكد حسين زين على استمرارية دور الإعلام الوطنى فى إظهار صورة مدى الكفاءة العالية والقوة والتحديث فى جيش مصر العظيم وتغطية استعدادات وتجهيزات حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، في رسالة طمأنة المواطنين المصريين بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم و أمنهم القومي.