اليوم السابع
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توافد طلاب الثانوية العامة على 162 لجنة بالشرقية.. صور

الأحد، 21 يونيو 2020 09:27 ص
توافد طلاب الثانوية العامة على 162 لجنة بالشرقية.. صور لجان الامتحانات
الشرقية - إيمان مهنى

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توافد طلاب الثانوية العامة بالشرقية، على 162 لجنة على مستوى المحافظة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة ، وكان رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحى ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفورى مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.

يُشار إلى أن إجمالى عدد الطلاب ممن يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألفا و788 طالبا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة "علمى علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمى رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.

 أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإجترازية والوقائية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بإمتحانات الثانوية العامة من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم ، وذلك من خلال أعمال التعقيم والتطهير المستمرة بكافة اللجان الإمتحانية قبل وبعد آداء الإمتحان يومياً ، فضلاً عن تعقيم أماكن سير الطلاب داخل المدرسة، وتركيب بوابات للتعقيم الذاتى بكل مدرسة حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد ، طبيب وزائره صحيه  وتجهيز غرفه عزل داخل كل مدرسة للتعامل مع أى حالات اشتباه  أو الإصابة بالفيروس خلال فترة الإمتحانات، مؤكداً على ضرورة تخصيص  حجرة آمنة بكل مدرسة لتجميع النفايات الطبية داخل أكياس حمراء تقوم مديرية الصحة  بنقلها للمدفن الصحى طبقاً للإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن.

 

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