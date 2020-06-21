اليوم السابع
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تقرير الأخبار الفالصو.. علاج رجاء الجداوى بالخارج من كورونا وتسريب امتحان العربى قبل بدء اللجان

الأحد، 21 يونيو 2020 06:41 م
تقرير الأخبار الفالصو.. علاج رجاء الجداوى بالخارج من كورونا وتسريب امتحان العربى قبل بدء اللجان

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باتت مواقع التواصل الاجتماعي، فى زمن الحجر المنزلي وسياسات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)،  بيئة خصبة لنشر الشائعات، وذلك نظراً لسرعة تداول "المعلومات المغلوطة" وترويج الأخبار الزائفة والمضلّلة، ومشاركتها على نطاق واسع، دون أى محاولة للتدقيق أو التحري في صحة تلك المعلومات.
 
وحرصا من موقع "فالصو" على التصدى للأكاذيب وتوضيح الحقائق، يقدم فى هذا التقرير  اليومى عدد من الشائعات التى تم رصدها والتصدى لها بـ"التكذيب أو التوضيح، وأبرزها عدم صحة ما تردد حول سفر الفنانة رجاء الجداوى للخارج لتلقى العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا.
 
 ومن جانبه، نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة قبل بدء اللجان، موضحا أن الصور المتداولة على مواقع التاواصل الاجتماعى ليس لها أى علاقة بالامتحان، وعلى نفس السياق أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عدم صحة ما تردد حول إصابة طالبة بالثانوية بفيروس كورونا فى أولى أيام الامتحانات اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الطالبة بحالة صحية جيدة.

فالصو

مواقع التواصل الاجتماعي

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