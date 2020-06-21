تعرف على تجهيزات مستشفى الصدر بعد اختيارها كمستشفى عزل بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استمراراً للأعمال والتجهيزات لمواجهه مرض فيروس كرونا داخل محافظة سوهاج ، وبعد أن تم اختيار المستشفيات التى تعمل كفرز وإحالة لحالات مرضى فيروس كورونا بالمحافظة ، تم اختيار مستشفيا عزل ، تتوافر لديهما المعايير الاساسية لاستقبال وعزل الحالات الحرجة لمرضى فيروس كورونا فوقع الاختيار على مستشفى التعليمى (اليوم الواحد سابقا)، مركز القلب والجهاز الهضمى، جاء ذلك فى بيان مديرية الصحة .

وأشار البيان أنه أثناء تلك الفترة لم تكتف مديرية الصحة بذلك ، ولكن كانت تعمل لإعداد كل ما تحتاج إليه مستشفى الصدر والواقعة بجزيرة شندويل للعمل كمستشفى صدر أساسية بسوهاج وتجهيزها ، وللعمل كمستشفى عزل لمرضى فيروس كرونا تابعة للمديرية .

وقد حدد البيان ماتم إنجازه أثناء تلك الفترة لمستشفى الصدر والتى تتميز بالآتى كموقع :

المستشفى تقع بعيدا عن التجمعات السكانية وهو ما كان يصبو إليه جميع مواطنى المحافظة ، والمستشفى تتميز بمساحة فضاء حول المبنى وهذا شرط من الشروط الأساسية لاختيار مستشفى لحجز مرضى الدرن بداخلها والمستشفى موجود على الطريق السريع وسهولة الوصول إليها من جميع مراكز وقرى سوهاج.

وأوضح البيان أن الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة التربية والتعليم ، قام بزيارة المستشفى للوقوف على التجهيزات ، رافقه فيها المهندس على عبد الساتر الدردير المدير الاقليمى لمشروعات وزاره الصحة ، والدكتور عادل اللبودى مدير مستشفى الصدر والمهندس اكرم راضى فخرى المقاول المسئول عن اعمال التطوير بالمستشفى ، والمهندس توماس أيوب جابر مساعد المقاول.

وشملت التجهيزات الاساسية بالمستشفى إنشاء جناحين للعناية المركزة بطاقة 14 سرير ، وغرفة غازات كاملة ومواسير غاز كاملة للغرفة والتجهيزات الخارجية للمبنى ذاته التى تم الانتهاء من الطلاء والدهانات وتركيب بروسلين وسيراميك أرضيات و تركيب سيراميك حوائط وتركيب ابواب "الوميتال" وتصليح الابواب الخشبيه والشبابيك وتركيب ستائر أسرة للعناية وتركيب التكييفات وتركيب شفاطات الحمامات وتركيب انترلوك للموقع العام وعمل صبة خرسانية عادية لإنتظار السيارات.

وحدد البيان التجهيزات الجارى الانتهاء منها خلال الايام المقبلة والتى تشمل تركيب خزان الأكسجين وتركيب قاعدة لخزان الأكسجين وتوريد وتركيب المولد الكهربائى وتوريد وتركيب مصعدين كهربائيين وتوريد طفايات الحريق وفرش المبنى بالكامل .

كما تم تزويد المستشفى بالاجهزة الحديثة التى تم توريدها للمستشفى وهى لأول مرة فى محافظة سوهاج ، حيث تم توريد جهاز جين اكسبرتGEN EXPERT" وهو جهاز لتشخيص جميع أنواع الدرن داخل الرئة وخارجها وجارى حاليا طلب توريد جهاز أشعة مقطعية بجوار جهاز الاشعة العادية المتواجد بداخل المستشفى .

وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى فالمستشفى تضم 70 سرير إقامة فى حجرات زوجية منفصلة (بالطابق الأول وحتى الطابق الرابع علوى و14 سرير عناية مركزة بالطابق الثانى والطابق الثالث العلوى وبهذا تصبح مستشفى الصدر قادرة على استيعاب جميع مرضى الامراض الصدرية وحجز مرضى الدرن ،كذلك عزل لمرضى فيروس كرونا .