اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 09:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تضافر الجهود بأسوان لعلاج مرضى كورونا بالحجر المنزلى

الأحد، 21 يونيو 2020 09:04 م
تضافر الجهود بأسوان لعلاج مرضى كورونا بالحجر المنزلى تعقيم المنازل - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتضافر الجهود المجتمعية والتنفيذية لمواجهة جائحة كورونا بأسوان، حيث حقق العلاج المنزلى نتائج مبشرة، وأكد الدكتور أحمد عنبر، أخصائى الأمراض الباطنية والكلى مدير مستشفى السباعية السابق بأسوان من القيادات الطبية التى تكافح جائحة كورونا بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن الأمور تصير إلى الأفضل، وأن حدة الوباء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو خلال الأيام القليلة الماضية بدأت فى التراجع والاعداد المصابة فى انخفاض مستمر.

وناشد الدكتور أحمد عنبر بالالتزام ببروتوكول العلاج المنزلى، أن تكون غرفة العزل بالمنزل غرفة منفصلة وحمام منفصل وممنوع الاتصال مع أى شخص، وأن يوضع الأكل أمام الغرفة وبعدها توضع الفضلات فى كيس معين معقم بكلور مخفف والقمامة الخاصة بالمريض توضع فى كيس خاص، ويتركها المعزول أمام الغرفة بعد تعقيم الكيس بكلور مخفف، والشخص المكلف بخدمته لا بد من ارتداء الكمامة والجوانتى فى التعامل.

وأوضح الدكتور أحمد عنبر أنه تم شفاء ثانى حالة إيجابية عزل منزلى بالبروتوكول العلاجى المنزلى من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو، خلال الأيام القليلة الماضية، وناشد عنبر أهالى مناطق حاجر السباعية وكومير وحاجر كومير بمركز إدفو بالالتزام والحيطة واتباع سياسة التباعد الاجتماعى وعدم الخروج إلا للضرورة.

من ناحية أخرى أطلق الدكتور حسن أمين الشقطى، وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان، مبادرة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا، وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم من خلال العزل المنزلى.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

محافظ اسوان

ادفو

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار تطبيق حملات التطهير والتعقيم والنظافة بمدن كفر الشيخ

الأحد، 21 يونيو 2020 07:53 م

المركز الأولمبى يجهز بوابات التعقيم لاستقبال الرياضيين بعد عودة النشاط

الأحد، 21 يونيو 2020 03:56 م

صور.. رئيس مدينة سفاجا تتفقد لجان الثانوية العامة وعملية التأمين والتعقيم

الأحد، 21 يونيو 2020 11:27 ص

طلاب الثانوية العامة vs كورونا.. تجمعات أولياء الأمور وارتداء الكمامات.. تعقيم وكواشف للحرارة قبل دخول اللجان.. وتوزيع أقنعة واقية على المراقبين وتحذيرات من الدخول بالموبايل أبرز المشاهد

الأحد، 21 يونيو 2020 10:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

الصحة: 14736 حالة تعافت من كورونا وخرجت من مستشفيات العزل

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

نادى مصر ينسحب من الدورى والجبلاية يمهله أسبوعا وإلا الهبوط للدرجة الرابعة

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

البنك المركزى: مد إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العمولات لـ15 سبتمبر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ89 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

السيسى يوجه بتركيز صندوق مصر السيادى في آلية عمله على البعد التنموى وتعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة..ويطالب الحكومة بالعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

برنامج الاقتصاد ببساطة يتناول موضوع إدارة الحساب البنكى بدون مصاريف

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

يحيى على وكيل فايلر لـ"اليوم السابع": المدرب السويسرى يعود إلى مصر قريباًً

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

تأجيل أقساط الوحدات الصناعية والأراضى لاستكمال المشروعات حتى 31 يوليو

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

صور.. رئيس وزراء اثيوبيا يجتمع مع قادة الجيش لبناء استراتيجية جديدة للدفاع

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

الإعلامي نشأت الديهى يعلن خضوعه للعزل الصحي المنزلي

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بخصوص ليبيا غدا الإثنين

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

ضبط 5 طلاب سربوا امتحان العربي عبر الإنترنت بعد تصويره

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة