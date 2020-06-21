تضافر الجهود بأسوان لعلاج مرضى كورونا بالحجر المنزلى

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تتضافر الجهود المجتمعية والتنفيذية لمواجهة جائحة كورونا بأسوان، حيث حقق العلاج المنزلى نتائج مبشرة، وأكد الدكتور أحمد عنبر، أخصائى الأمراض الباطنية والكلى مدير مستشفى السباعية السابق بأسوان من القيادات الطبية التى تكافح جائحة كورونا بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن الأمور تصير إلى الأفضل، وأن حدة الوباء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو خلال الأيام القليلة الماضية بدأت فى التراجع والاعداد المصابة فى انخفاض مستمر.

وناشد الدكتور أحمد عنبر بالالتزام ببروتوكول العلاج المنزلى، أن تكون غرفة العزل بالمنزل غرفة منفصلة وحمام منفصل وممنوع الاتصال مع أى شخص، وأن يوضع الأكل أمام الغرفة وبعدها توضع الفضلات فى كيس معين معقم بكلور مخفف والقمامة الخاصة بالمريض توضع فى كيس خاص، ويتركها المعزول أمام الغرفة بعد تعقيم الكيس بكلور مخفف، والشخص المكلف بخدمته لا بد من ارتداء الكمامة والجوانتى فى التعامل.

وأوضح الدكتور أحمد عنبر أنه تم شفاء ثانى حالة إيجابية عزل منزلى بالبروتوكول العلاجى المنزلى من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز إدفو، خلال الأيام القليلة الماضية، وناشد عنبر أهالى مناطق حاجر السباعية وكومير وحاجر كومير بمركز إدفو بالالتزام والحيطة واتباع سياسة التباعد الاجتماعى وعدم الخروج إلا للضرورة.

من ناحية أخرى أطلق الدكتور حسن أمين الشقطى، وكيل كلية التجارة بجامعة أسوان، مبادرة لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة المصابين بفيروس كورونا، وذلك من خلال توفير الرعاية الطبية والعلاج المناسب لهم من خلال العزل المنزلى.