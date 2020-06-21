تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة السياحة والاثار، أن تحليل PCR سيكون مطلوبا فى حالة واحدة فقط من السياح الوافدين عقب استئناف الحركة السياحية فى الأول من يوليو القادم، وذلك للوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء.

وحددت ضوابط استئناف السياحة المصرية أن قائمة الدول سيتم تحديدها والاعلان عنها رسميا، مع تحديثها بشكل منتظم وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ووقتها سيتعين على مواطنى تلك الدول تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة ، قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى.

أما فيما غير ذلك فسيلتزم الراكب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر، قبـــــل تسلــم الــ Boarding Passينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد، ولم يخالط أي مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة خلال الـ 14 يومأ السابقة على تاريخ سفره إلى مصر.

وأكدت الضوابط، أنه في حالة ظهور أية أعراض عليه خلال مدة إقامته في مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به، كما يقر بأن يكون حاملاً وثيقة تأمين طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته من مصر .

وسيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة المصرية لإرساله إلى نظرائها من منظمي الرحلات بالخارج، ويقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر.

وعن إجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية، فسيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة )ركاب وأطقم ضيافة، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، و توفير Universal Protection Kit تحتوى على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.

كذلك سيتم حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة، وتخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها )الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.(، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم .