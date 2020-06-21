اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 02:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 يونيو 2020 01:03 م
تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل اختبار كورونا- ارشيفية
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة السياحة والاثار، أن تحليل PCR سيكون مطلوبا فى حالة واحدة فقط من السياح الوافدين عقب استئناف الحركة السياحية فى الأول من يوليو القادم، وذلك للوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن تفشى فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء.
 
وحددت ضوابط استئناف السياحة المصرية أن قائمة الدول سيتم تحديدها والاعلان عنها رسميا، مع تحديثها بشكل منتظم وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ووقتها سيتعين على مواطنى تلك الدول تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة ، قبل موعد السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى.
 
أما فيما غير ذلك فسيلتزم الراكب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى مصر، قبـــــل تسلــم الــ Boarding Passينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد، ولم يخالط أي مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة خلال الـ 14 يومأ السابقة على تاريخ سفره إلى مصر.
 
وأكدت الضوابط، أنه في حالة ظهور أية أعراض عليه خلال مدة إقامته في مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به، كما يقر بأن يكون حاملاً وثيقة تأمين طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته من مصر .
 
 وسيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة المصرية لإرساله إلى نظرائها من منظمي الرحلات بالخارج، ويقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر.
 
وعن إجراءات الاحترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية، فسيتم تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة، وارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة )ركاب وأطقم ضيافة، وتقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، و توفير Universal Protection Kit  تحتوى على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة.
 
كذلك سيتم حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة، وتخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها )الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة.(، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم .
 
 
 
 

 


عودة السياحة

PCR

السياحة

اخبار مصر

اخبار اليوم

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السياحة الداخلية السر.. العقبة الأردنية تحقق إشغالا سياحيا 90% خلال أسبوع

الأحد، 21 يونيو 2020 12:04 م

السياحة العالمية تشيد بإجراءات الحكومة المصرية لدعم القطاع واستعادة النشاط

الأحد، 21 يونيو 2020 12:03 م

قبل ما تطلع رحلة غوص.. اعرف ضوابط وزارة السياحة لحمايتك

الأحد، 21 يونيو 2020 03:00 ص

وزير السياحة: خسائر القطاع مليار دولار شهريا بسبب أزمة فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 12:24 ص

وزير السياحة يكشف تفاصيل فيلم "سائح فى مصر" لتنشيط عودة السائحين

الأحد، 21 يونيو 2020 12:21 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

القوى العاملة: 1.6مليون عامل غير منتظم يصرفون 800مليون جنيه اليوم حتى الخميس

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

تحليل PCR إجبارى للسياح الوافدين لمصر فى حالة واحدة فقط.. اعرف التفاصيل

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

الأرصاد : انخفاض الحرارة 4 درجات .. والعظمى بالقاهرة 36 وأسوان 44 درجة

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

جنايات أمن الدولة تقضى بالسجن المؤبد لـ 13 متهما بخلية "جبهة النصرة"

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

كورونا تعيد ثقافة الإيجار من جديد.. تراجع القدرة الشرائية للعقارات وأزمة الفيروس تجبر المواطنين عن رفض فكرة التمليك "حاليا".. المطورون يلجأون لتقليص مساحة الوحدات لتتناسب مع العملاء وتتماشى مع الأزمة

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير خارجية ليبيا :الموقف المصرى تجاه ليبيا ينسجم مع موقف العديد من الدول

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة