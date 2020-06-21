تحطيم واجهات المحال بشتوتجارت الألمانية وسرقتها والشرطة تشتبك مع اللصوص.. صور وفيديو

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت شوارع مدينة شتوتجارت الألمانية، ليلة ساخنة عقب الاشتباكات التى وقعت بين الشرطة الألمانية و بين عدد من اللصوص فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حيث قامت تلك المجموعة من اللصوص بتحطيم واجهات عدد من المحال التجارية و نهب ما فيها، كذلك تخريب السيارات الموجودة فى الشوارع.

و وفقا لما نشر على وسائل إعلام ألمانية، فأن المتحدث باسم الشرطة الألمانية، قد أعلن صبح اليوم عن خروج الوضع فى مدينة شتوتجارت عن السيطرة عند منتصف الليل ، و ذلك بعد أن قامت تلك المجموعات بمهاجمة عناصر الشرطة بالزجاجات و الحجارة، وأصابوا عدد منهم ما استدعى لطلب تعزيزات أمنية.



تحطم الزجاج تماما خارج أحد المحال التجارية

كما أعلن المتحدث باسم الشرطة، أن الوضع بالقرب من ميدان القصر فى قلب المدينة قد تطور بعد منتصف الليل، حيث حدثت مواجهات شارك فيها حوالى 500 شخص، ما دفع الشرطة إلى طلب تعزيزات أمنية من الشرطة الاتحادية ، كما وصل دعم من شرطة ولاية بادن، التى تقع فيها مدينة شتوتغارت، ولم يتم السيطرة على الوضع إلا حوالى الساعة الساعة الثالثة صباحا.



تحطم زجاج المحال التجارية

وأكدت الشرطة، عن عودة الهدوء صباح اليوم، لكن تواجد الشرطة ما يزال بشكل كثيف فى وسط المدينة تحسبا لأى طارئ، وهذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها مثل هذه المواجهات، فقد وقعت فى عطلة نهاية الأسبوع المنصرم اشتباكات بينالشرطة ومجموعة أغلبهم من الشباب، لكن لم يصل الوضع إلى ما وصل إليه الليلة الماضية.