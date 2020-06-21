تحرير 145 محضراً تموينيا وضبط سجائر مهربة ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أن حملة اليوم الواحد التموينية والتى تستهدف قرى ومراكز المحافظة ، أسفرت عن تحرير 145 محضرا تموينيا متنوعا لمخالفات بالمخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لضبط الأسعار والتأكيد على سلامة المواد التموينية واللحوم المعروضة بالأسواق والمحلات ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا .

وأشار محافظ بنى سويف إلى تحرير 67 لمخالفات بالمخابز البلدية ، والتى تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص وغير مطابق للمواصفات ، عدم الإعلان عن الأسعار ، تدنى مستوى النظافة العامة وأدوات العجين ، عدم الإعلان عن المواعيد ، عدم إعطاء بون صرف، تصرف فى حصة الدقيق ،عدم وجود سجلات ، وذلك بواقع : 13 محضر بمركز ببا ، و17 محضر بالفشن ، و11 محضر باهناسيا، و24 محضر ببنى سويف ، و2 محضر بسمسطا .

بالإضافة إلى تحرير 76 محضر لمخالفات تم رصدها بالمحال والمنشآت التجارية ومحلات بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت وغيرها ، والتى شملت :عدم الإعلان عن الأسعار ،عدم حمل شهادات صحية ، وبيع بأزيد من السعر،مزاولة نشاط بدون ترخيص،حيازة سلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالقات ، وذلك بواقع 13 محضر بمركز ببا ،و8 بالفشن، و27 باهناسيا، و8 بسمسطا، و18 ببنى سويف ومحضر واحد بمركز الواسطى .

من جهته أوضح المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، أن حملة اليوم الواحد تأتى فى إطار خطة المحافظة بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمخابز ومستودعات البوتاجاز للتصدى لأى شكل من أشكال الاستغلال من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار ، وذلك عن طريق ضبط وتحرير المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية،منوها عن تنفيذحملة تموينية بكل إدارة بالاشتراك مع مفتشى المديرية للمرور على كافة الأنشطة التجارية والأسواق والمخابز ،والتى أسفرت عن ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر،وسلع مهربة عبارة عن 2400 عبوة زيت تموينى مدعم، و440 علبة سجائر و100 علبة سجائر أجنبية و40 علبة فوانيس سيارات و400 كرتونة حلويات وشيبسى وبسكويت .