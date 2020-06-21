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تجديد حبس صاحب مخبز استولى على مليون و332 ألف جنيه من أموال الدعم بالزيتون

الأحد، 21 يونيو 2020 04:30 م
تجديد حبس صاحب مخبز استولى على مليون و332 ألف جنيه من أموال الدعم بالزيتون حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة الزيتون ، تجديد صاحب مخبز 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة استيلائه على مليون و332 ألف جنيه، من أموال الدعم، البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الزيتون لإستيلائه على مليون و332الف جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراف نظام تشغيل منطومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة فى المأمورية.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

 


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قسم الزيتون

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