تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بحلوان بتهمة الكسب غير المشروع

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ماشى مود كامل الرشيدى، تأجيل محاكمة مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، فى اتهامه بالكسب غير المشروع بقيمة 3 مليون و943 ألف جنيه، باستغلال سلطات وظيفته، للأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل .

وأسندت النيابة للمتهم " م. ا"، مدير عام الإسكان بمنطقة حلوان، حال كونه خاضع لقانون الكسب غير المشروع بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حصل لنفسه على كسب غير مشروع قدر ب 3 مليون و943 ألف و 185 جنيهاً، بعد توليه أعمال وظيفته، وكان ذلك بسبب استغلاله لسلطات ونفوذ وظيفته، ونتيجة لسلوك مخالف للنصوص القانونية العقابية، تمثل فى منحه بالمخالفة للإجراءات القانونية تراخيص بناء لبعض المواطنين.

كما تغاضى المتهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أعمال البناء المخالفة للقانون مقابل حصوله على منافع مادية وعينية وعقارية، تمثلت فى امتلاكه لعقارات والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات، والتى عمل على إخفائها وتمويه مصدرها وتغيير حقيقتها، للحيلولة دون اكتشافها وذلك باسناد ملكيتها-على خلاف الحقيقة- لوالدته وهو الأمر الذى يتضح قيام المتهم بالكسب غير المشروع مستغلاً وظيفته.