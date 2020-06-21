بينهم عميد كلية وطبيبين.. تعافى 18 حالة كورونا داخل مستشفى قنا العام

قنا - وائل محمد

أعلن مستشفى قنا العام للحجر الصحى عن تعافى وخروج 18 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم العلاج اللازم على مدار الأيام الماضية، وقدم المتعافون من الفيروس الشكر لإدارة المستشفى وأطقمها الطبية على رعايتهم واهتمامهم بالمرضى خلال فترة تلقيهم العلاج، وتحملهم مخاطر التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام للحجر الصحى، مازالت الأطقم الطبية بالمستشفى تحقق نتائج طيبة مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث تماثل 18 مريضا للشفاء وتم خروجهم من المستشفى اليوم الأحد، من بينهم عميد كلية و2 أطباء بشريين وحالة بالعناية المركزة.

وأوضح الديب أن إجمالى عدد المتعافين من فيروس كورونا بمستشفى قنا العام، وصل إلى 46 حالة خلال فترة لم تتجاوز 20 يوما منذ بداية تحويل المستشفى لحجر صحى، متمنيًا استمرار المستشفى فى تقديم نتائج طيبة، وداعيًا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المرضى.

وأشار الديب إلى أن مستشفى قنا العام بكل العاملين فيه "أطقم طبية، إداريين، عمال"، فى خدمة أهالينا من أبناء قنا، وأن الجميع لا يتوانى عن خدمة المرضى محاولين بذل كل ما لديهم من جهد، حتى يتماثل جميع المصابين للشفاء.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من أهل قنا وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات وأماكن الازدحام.

وأكد محافظ قنا على ضرورة توحيد كل الجهود فى النطاق الطبى ووضع كل التدابير الاحترازية والخطط الوقائية المتبعة مع ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والسكان لمواجهه أى حالات اشتباه وعزلها لحين التأكد من إصابتها من عدمه.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.