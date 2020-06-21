توجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بالشكر إلى العاملين بالفريق الطبي؛ نظرا لجهودهم في التصدي لفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، مؤكدًا أن المهمة التي يقومون بها في ظل تفشي جائحة كورونا لها أهمية تاريخية.
وأكد بوتين في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "أهنئ جميع الروس بمناسبة يوم العاملين بالقطاع الطبي، كما أشكركم على عملكم المتفاني".
وشدد على أن العاملين في القطاع الطبي سيظلوا طوال فترة تفشي الوباء على قدم المساواة مع زملائهم في الخدمة العسكرية خلال أصعب فترات الحرب التي عاشتها البلاد.
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