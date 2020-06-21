وأكد بوتين في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "أهنئ جميع الروس بمناسبة يوم العاملين بالقطاع الطبي، كما أشكركم على عملكم المتفاني".



وشدد على أن العاملين في القطاع الطبي سيظلوا طوال فترة تفشي الوباء على قدم المساواة مع زملائهم في الخدمة العسكرية خلال أصعب فترات الحرب التي عاشتها البلاد.