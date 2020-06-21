اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 يونيو 2020 11:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بوابات تعقيم لطلاب الثانوية العامة بالمنوفية

الأحد، 21 يونيو 2020 10:49 ص
بوابات تعقيم لطلاب الثانوية العامة بالمنوفية بوابات تعقيم لطلاب الثانوية العامة بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية والبالغ عدد هم المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين علي 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية ،فى التوافد على اللجان والدخول من بوابات تعقيم وسط تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا، حيث لم يسمح لأى طالب واو مراقب من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية،قد أصدر توجيهاً عاماً لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ، ومدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية ، مشدداً على توفير جو آمن وهادىء في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة وإتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات .

يأتى هذا في إطار توجيهات محافظ المنوفية بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا والحد من إنتشار العدوى وضرورة إنتظام سير عملية إمتحانات الشهادة الثانوية ، كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وإنتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الإمتحانات والتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.  

ومن جانبة أكد المهندس أحمد سويد  وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف بكل إدارة تعليمية وكذا تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة بكل لجنة للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارىء ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الف و305 طالب وطالبة موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية .

جدير بالذكر أن إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 ستبدأ من 21 يونيو الجارى  وحتي 21 يوليوالقادم.

 

 

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

تعليم المنوفيه

فيروس كورنا

الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

وزير الخارجية: أى تهديد للأمن المصرى والعربى سيلقى ردا مناسبا

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

حمزة المثلوثى يتقاضى 2 مليون دولار من الزمالك فى 3 سنوات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

فيديو.. رسائل رئيس الوزراء لطلاب الثانوية العامة فى أول يوم امتحانات

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

انطلاق ماراثون الثانوية الأزهرية بامتحان مادة الفقه للقسم العلمى

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

التعليم : استبدال أى شخص تظهر عليه أعراض كورونا من العمل بامتحانات الثانوية

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

كسوف الشمس يودع الآن الكرة الأرضية بعد رصده جزئيا بمصر لمدة ساعتين

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

وصول أسئلة امتحان العربى للثانوية العامة للجان الامتحانات تحت حراسة الشرطة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الأرصاد تتوقع طقس شديد الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 40 درجة

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

"اتقتل بسبب رشة مية".. حكاية جريمة الدم والغدر بالشرقية (فيديو)

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

التعليم: 650 ألف طالب يؤدون اليوم امتحان العربى فى 2216 لجنة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

مدراء الأمن يتفقدون محيط المدارس قبل بدء امتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة