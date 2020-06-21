اليوم السابع
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بدء وصول مواطنين فلسطينيين عالقين إلى معسكر النويعمة بالضفة الغربية

الأحد، 21 يونيو 2020 11:55 ص
بدء وصول مواطنين فلسطينيين عالقين إلى معسكر النويعمة بالضفة الغربية معبر رفح
رام الله (أ ش أ)

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بدأ صباح اليوم الأحد، وصول مواطنين فلسطينيين "عالقين " في مصر إلى "معسكر النويعمة " شرق الضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير شرطة "معبر الكرامة " العقيد مصطفى دوابشة ، قوله إنه من المتوقع اكتمال وصول 270 مواطنا "عالقا " في مصر إلى معسكر "الأمن الوطني " في أريحا، لإجراء الفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى وصول الدفعة الأولى من "العالقين " إلى أريحا وشملت ثلاثين مواطنا، حيث باشر أفراد من شرطة المعابر بتسجيل أسمائهم وتسهيل وصولهم، وتحويلهم إلى الطواقم الطبية العاملة في معسكر الأمن الوطني.

وأضاف أنه سيتم حجر "العالقين " في مركز "النويعمة " المجهز بكامل التجهيزات "اللوجستية" ، حتى إعلان نتائج عيناتهم، حيث سيتم بناء عليها إعادتهم إلى محافظاتهم.

 


فلسطين

العالقين الفلسطينيين

الضفه الغربيه

كورونا

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