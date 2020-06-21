بدء وصول مواطنين فلسطينيين عالقين إلى معسكر النويعمة بالضفة الغربية

رام الله (أ ش أ)

بدأ صباح اليوم الأحد، وصول مواطنين فلسطينيين "عالقين " في مصر إلى "معسكر النويعمة " شرق الضفة الغربية، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير شرطة "معبر الكرامة " العقيد مصطفى دوابشة ، قوله إنه من المتوقع اكتمال وصول 270 مواطنا "عالقا " في مصر إلى معسكر "الأمن الوطني " في أريحا، لإجراء الفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى وصول الدفعة الأولى من "العالقين " إلى أريحا وشملت ثلاثين مواطنا، حيث باشر أفراد من شرطة المعابر بتسجيل أسمائهم وتسهيل وصولهم، وتحويلهم إلى الطواقم الطبية العاملة في معسكر الأمن الوطني.

وأضاف أنه سيتم حجر "العالقين " في مركز "النويعمة " المجهز بكامل التجهيزات "اللوجستية" ، حتى إعلان نتائج عيناتهم، حيث سيتم بناء عليها إعادتهم إلى محافظاتهم.