بدء دخول طلاب الثانوية بأكتوبر للجان لأداء امتحان اللغة العربية

بدء منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى الدخول إلى لجان مدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة ٦ أكتوبر، لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وسط اجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث اصطف الطلاب داخل المدرسة، صفا واحدا للمرور ببوابة التعقيم.

وارتدى جميع الطلاب الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، فيما ارتدى بعضهم ماسك واقى للوجه "فيس شيلد"، ووزع أحد أولياء الأمور زجاجات مياه على الطلاب خلال تواجدهم أمام بوابات المدرسة.

وطالب مسؤولى اللجنة أولياء الأمور بعدم الحضور مبكرا عن موعد الللجان، حيث من المقرر أن يتم بدء إدخال الطلاب للجان الساعة 8:45، ليتم تعقيمهم، ويجلسوا داخل اللجنة لحين بدء الامتحان.