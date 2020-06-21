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بدء توافد طلاب الثانوية على لجان 6 أكتوبر لأداء امتحان اللغة العربية

الأحد، 21 يونيو 2020 08:30 ص
بدء توافد طلاب الثانوية على لجان 6 أكتوبر لأداء امتحان اللغة العربية توافد طلاب الثانوية
كتبت آية دعبس

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بدأ منذ قليل، طلاب الثانوية العامة فى التوافد على لجان مدرسة الحى الثانى الرسمية لغات، بمدينة 6 أكتوبر، لأداء امتحان مادة اللغة العربية.

 
 
وارتدى جميع الطلاب الكمامات للوقاية من فيروس  كورونا، فيما ارتدى بعضهم ماسك واقى للوجه "فيس شيلد"، ووزع أحد أولياء الأمور زجاجات مياه على الطلاب خلال تواجدهم أمام بوابات المدرسة.
 
 
وتنطلقامتحانات الثانوية العامة 2020 ، اليوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.
 
 
 وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
 
وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كافة الضوابط والاجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير، وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحطة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وأخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
 
 
 
 

 


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الثانوية العامة

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