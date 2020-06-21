بالإنفوجراف.. كيف استطاع المصريون تغطية احتياجاتهم في أزمة كورونا

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أول دراسة من نوعها لرصد آثار فيروس كورونا المستجد على الأسر المصرية، وإلقاء الضوء على أكثر المشاكل التي تعاني منها الأسر، وأفضل الطرق التي تساعد الأسر المصرية لمواجهة تلك الأزمة.



تصرفات الاسر لتغطية احتياجاتها

ويظهر انفوجراف صادر عن الجهاز، التصرفات التي قامت بها الأسر منذ ظهور فيروس كورونا لمحاولة تغطية احتياجاتها، وكان أعلى نسبة لمحاولة تغطية احتياجات الأسرة هي الاعتماد على أنواع أرخص من الغذاء وبنسبة بلغت 92.5%، يليها تخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك بنسبة 89.9%، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب بنسبة 50.1%، ثم تقليل عدد الوجبات الغذائية اليومية 19.8%، وقد ارتفعت هذه النسب في الريف عن الحضر.