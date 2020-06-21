بالأبيض والأسود في طفولتها.. هيلارى كلينتون تحتفل بيوم الأب

ريهام عبد الله

احتفلت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات للرئاسية الأمريكية، بعيد الأب، بصورة قديمة من طفولتها باللونين الأبيض والأسود.

ونشرت هيلارى الصورة عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت: "لكل الآباء الأعزاء، عيد أب سعيد لكم جميعا".



هيلارى كلينتون



هيلارى

ويحتفل العالم اليوم فى الحادى والعشرين من شهر يونيو بعيد الأب، ويعبِّر فيه شعوب كثيرة عن عرفانها بالجميل وتقديرها للآباء بتقديم الهدايا والكلمات الطيبة.

ويوم الأب ‏ هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص لتكريم الآباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم., تحتفل بهذا اليوم العديد من الدول الغربية، ولكن شُهرة هذا اليوم أكثر انتشاراً في غيرها من البلدان، حيث تم تحويله ليوم ديني في بعض منها.

وأول من جاءته فكرة تخصيص يوم لتكريم الأب هى سونورا لويس سمارت دود من سبوكِين بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة فى عام 1909م بعد أن استمعت إلى موعظة دينية فى يوم الأم.

وأرادت سونورا أن تكرم أباها وليم جاكسُون سمَارت، وكانت زوجة سمارت قد ماتت عام 1898م، وقام بمفرده بتربية أطفاله الستة، ولذلك قدمت سونورا عريضة تُوصى بتخصيص يوم للاحتفال بالأب، وأيدت هذه العريضة بعض الفئات.