انهيار جزئ بمبنى سكنى بالعاصمة الأوكرانية كييف بسبب انفجار غاز.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت العاصمة الأوكرانية كييف، انهيار مبنى سكنى جزئيا جراء وقوع انفجار غاز بإحدى الوحدات السكنية، اليوم الأحد، وعلى الفور توجهت وحدات الدفاع المدنى و الأمن الأوكرانى و عناصر الحرس الوطنى إلى مكان الحادث.



الشرطة الأوكرانية تفرض طوق أمنى حول مكان الحادث

وقام ضباط الشرطة وأعضاء الحرس الوطنى الأوكرانى، بإغلاق الطريق و إقامة كردون أمنى حول المبنى .



الوحدة السكنية فى كييف عقب انفجار الغاز

و على الفور توجه عمدة كييف فيتالى كليتشكو، إلى مكان الحادث للإطلاع على أخر المستجدات و أدى عدد من الأحاديث لوسائل الإعلام المحلية و سكان المنطقة.