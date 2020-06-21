انتهى اليوم الأول بنجاح.. مراسلو اليوم السابع يرصدون شهادات الطلاب بعد الامتحان

كتب تامر إسماعيل صالح

رصد مراسلو اليوم السابع بالمحافظات المختلفة، رد فعل الطلاب وأولياء الأمور على امتحان اللغة العربية، بعد انتهاء اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة.

وقدم اليوم السابع تغطية مباشرة وبث حى في لحظة انتهاء الامتحان في تمام الواحدة ظهرا وخروج الطلاب من اللجان.

وقال الزميل محمود طه حسين من أمام غرفة عمليات وزارة التعليم إن الأمور تسير بشكل مستقر طوال اليوم، وإن وزارة التعليم شكلت غرفة عمليات لمتابعة كافة اللجان على مستوى الجمهورية ولم يتم تسجيل أي حالة إصابات في اليوم الأول.





وأكدت الزميلة أسماء بدر من محافظة الإسكندرية أن لجان المحافظة تسير بشكل جيد، وأن خروج الطلاب من اللجان كان بشكل منظم مثل عملية الدخول ولم تصدر أي شكاوى من الطلاب.

وكذلك أكد الزملاء، آية دعبس في محافظة الجيزة، وخالد كامل بمنطقة الهرم، ومحمود مقبول بمحافظة سوهاج، أن ردود فعل الطلاب على امتحان اللغة العربية جاء جيدا، ولم تكن هناك شكاوى من صعوبة الامتحان، وأكد الجميع على حسن تنظيم عملية الامتحانات.