امتحانات الثانوية الأزهرية: نقل طالب لمستشفى العزل للاشتباه فى إصابته بكورونا

كتب لؤى على

كشف الشيخ على خليل ،رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ،أنه تم تحويل طالب أثناء أدائه امتحان الثانوية بلجنة معهد الدكتور طلعت بالمنطقة الثامنة بمدينة نصر، إلى مستشفى العزل بعد ارتفاع درجة حرارة الطالب حيث قرر الطبيب المتواجد باللجنة ضرورة نقله للمستشفى وبالفعل تم استدعاء سيارة الإسعاف التى أسرعت للجنة وتم نقل الطالب للكشف عليه وإصدار تقرير بالحالة ،مشيرا إلى أن الطالب بهذا التقرير له فرصة لدخول امتحان الدور الثانى بالدرجة كاملة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الازهرية أن غرفة العمليات تلقت إدعاء أحد الطلاب بإصابته بفيروس كورونا المستجد بمدينة السادات محافظة المنوفية ،حيث قرر الطبيب المتواجد باللجنة أنه لا داعى لنقله لعدم وجود أعراض واحتياطيا تم نقل الطالب لغرفة العزل واستكمل الامتحان.

وانطلقت صباح اليوم امتحانات الثانوية الازهرية حيث أدى طلاب القسم العلمى امتحان مادة الفقه.

يذكر أن عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

و تم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.